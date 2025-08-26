https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/eski-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniydan-oneri-azov-tarihi-okullarda-okutulsun-1098843795.html

Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’dan öneri: Azov* tarihi okullarda okutulsun

Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’dan öneri: Azov* tarihi okullarda okutulsun

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, aşırı milliyetçi Azov Taburu* örgütünün kuruluş tarihinin okullarda okutulmasını önerdi. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T13:13+0300

2025-08-26T13:13+0300

2025-08-26T13:13+0300

dünya

ukrayna

valeriy zalujnıy

azov

azov taburu

müfredat

okul

andrey yermak

vladimir zelenskiy

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098843528_0:61:1181:725_1920x0_80_0_0_dca494d2cff48f0f50e6d66e9ab28747.png

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, aşırı milliyetçi neo-Nazi oluşumu Azov Taburu’nun* kuruluş tarihinin okullarda, vatanseverlik eğitimi kapsamında okutulmasını önerdi.‘Yeni Ukrayna Okulu’ adlı bir interent yayınına katılan Zalujnıy yağtığı açıklamada, “Ben (soyut vatanseverlik eğitimi) ifadesini (neo-Nazi terör oluşumu) Azov’un, Volnovaha savunucularının kahramanlığı (2022'de Ukrayna ordusunun bir doğumhaneye tanktan ateş ettiği) ifadesi ile değiştirmek isterdim. Bu, askeri vatanseverlik eğitiminde önemlidir” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD'li serbest gazeteci Katie Livingstone, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın Ukrayna'daki seçimlere gizlice katılmaya hazırlandığını ve seçim ekibinin halihazırda Londra'da bir karargahının bulunduğunu açıklamıştı. Zalujnıy, siyasete atılma planlarına ilişkin iddiaları doğrulamasa da böyle bir karar alması durumunda nasıl bir siyasi ‘platform’ önereceği şeklinde düşüncelere yer vermişti.Temmuz ayında ise Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD ve İngiltere yetkililerinin Alpler'de Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov** ve Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın katılımıyla bir toplantı düzenlediğini, toplantıda Vladimir Zelenskiy'nin yerine kimin iktidara geçebileceği konusunun ele alındığını açıklammıştı.* Rusya’da yasaklanmış olan terör örgütü** Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesine dahil edilmiştir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/eski-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-operasyonlar-almanyadaki-abd-karargahinda-planlaniyor-1095223041.html

ukrayna

abd

rusya

azov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, valeriy zalujnıy, azov, azov taburu, müfredat, okul, andrey yermak, vladimir zelenskiy, abd, rusya, azov, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), haberler