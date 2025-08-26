https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abd-ticaret-bakani-lutnick-hukumet-savunma-sanayisinde-devletin-pay-sahibi-olmasini-gorusuyor-1098851424.html
ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Hükümet, savunma sanayisinde devletin pay sahibi olmasını görüşüyor
ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Hükümet, savunma sanayisinde devletin pay sahibi olmasını görüşüyor
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Beyaz Saray'ın savunma sektöründeki stratejik şirketlerde hükümetin hisse alımı ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. 26.08.2025
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump yönetiminin, Amerikan savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerde devletin pay sahibi olması olasılığını görüştüğünü belirtti.Lutnick, CNBC kanalına verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:Daha önce Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip" ifadelerini kullanmıştı.'Tarihi' olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktarmıştı.Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de, hükümetin başka Amerikan şirketlerinden de hisse alımına başlayabileceğini daha önce Pazartesi günü açıklamıştı.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Hükümet, savunma sanayisinde devletin pay sahibi olmasını görüşüyor
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Beyaz Saray'ın savunma sektöründeki stratejik şirketlerde hükümetin hisse alımı ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump yönetiminin, Amerikan savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerde devletin pay sahibi olması olasılığını görüştüğünü belirtti.
Lutnick, CNBC kanalına verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:
Şu anda savunma sektörü hakkında büyük bir tartışma yaşanıyor. Örneğin, Lockheed Martin gelirinin yüzde 97’sini ABD hükümetinden elde ediyor. Aslında, onlar hükümetin bir parçası gibi. Harika mühimmatlar, havadayken üstüne gelen bir füzeyi vurabilecek inanılmaz şeyler üretiyorlar. Ama tüm bunların ekonomik tarafı nedir? Bu soruyu Savunma Bakanı ve Bakan Yardımcısı'na bırakıyorum. Bu işleri onlar yürütüyor ve bu konuları düşünüyorlar.
Daha önce Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip" ifadelerini kullanmıştı.
'Tarihi' olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktarmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de, hükümetin başka Amerikan şirketlerinden de hisse alımına başlayabileceğini daha önce Pazartesi günü açıklamıştı.