ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Hükümet, savunma sanayisinde devletin pay sahibi olmasını görüşüyor

Şu anda savunma sektörü hakkında büyük bir tartışma yaşanıyor. Örneğin, Lockheed Martin gelirinin yüzde 97’sini ABD hükümetinden elde ediyor. Aslında, onlar hükümetin bir parçası gibi. Harika mühimmatlar, havadayken üstüne gelen bir füzeyi vurabilecek inanılmaz şeyler üretiyorlar. Ama tüm bunların ekonomik tarafı nedir? Bu soruyu Savunma Bakanı ve Bakan Yardımcısı'na bırakıyorum. Bu işleri onlar yürütüyor ve bu konuları düşünüyorlar.