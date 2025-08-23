https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kkmden-cikis-tamamlandi-merkez-bankasi-bilancosundaki-riskler-azaldi-1098781448.html
KKM’den çıkış tamamlandı: Merkez Bankası bilançosundaki riskler azaldı
KKM’den çıkış tamamlandı: Merkez Bankası bilançosundaki riskler azaldı
Sputnik Türkiye
TCMB’nin yayımladığı “KKM Hesaplarından Çıkış” analizine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. KKM bakiyesi 140 milyar dolardan 11 milyar dolara indi, TL mevduat payı %60’ın üzerine çıktı.
2025-08-23T09:50+0300
2025-08-23T09:50+0300
2025-08-23T09:50+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye
tl
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
TCMB’nin resmi blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yayımlanan analizde, 2025 yılı içinde KKM’nin tamamen sonlandırıldığı belirtildi. İki yıl süren kademeli çıkış sürecinde, KKM hesaplarının yenilenmesi durduruldu ve Türk lirasına geçiş hedefleri doğrultusunda bankalara yeni düzenlemeler uygulandı.KKM bakiyesi hızla eridi2023 ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesi, alınan tedbirler sayesinde 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara düştü. TCMB, bu süreçte zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK’lere ödenen faizler ve asgari faiz uygulamaları ile bankaların fonlama stratejilerini yönlendirdi.Türk lirası mevduatın cazibesi arttıAnalizde, KKM’ye uygulanan stopaj avantajının kaldırılması ve asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı çekilmesiyle, Türk lirası mevduatın daha cazip hale geldiği ifade edildi. 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM payı yüzde 1,8’e kadar gerilerken, TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı.Dövize yönelim sınırlı kaldıRaporda, KKM’den çıkış sürecinde dövize kayışın sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Sıkı para politikasına ek olarak yapılan bu düzenlemelerle, para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi. Böylece, TCMB bilançosundaki riskler azalmış oldu.Önümüzdeki dönem için sinyalAnalize göre, önümüzdeki dönemde vadesi dolacak KKM hesaplarının önceki azalışlarla benzer düzeyde olması, ürünün sonlandırılması için gerekli şartların oluştuğunu gösterdi. Ayrıca, enflasyondaki gerileme ve TL’nin cazibesi, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/mevduat-faizlerinde-ibre-asagi-dondu-oranlar-yuzde-50nin-altina-geriledi-1098780971.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kkm’den çıkış, tcmb kkm analizi, kur korumalı mevduat, türk lirası mevduat, kkm bakiyesi, tcmb bilanço riskleri, zorunlu karşılık, stopaj avantajı, tl mevduat payı, enflasyon gerilemesi
kkm’den çıkış, tcmb kkm analizi, kur korumalı mevduat, türk lirası mevduat, kkm bakiyesi, tcmb bilanço riskleri, zorunlu karşılık, stopaj avantajı, tl mevduat payı, enflasyon gerilemesi
KKM’den çıkış tamamlandı: Merkez Bankası bilançosundaki riskler azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) blogunda yayımlanan “KKM Hesaplarından Çıkış” başlıklı analizde, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle birlikte banka bilançosundaki risklerin azaldığı vurgulandı. KKM bakiyesi 2023 ortasında 140 milyar doları aşarken, 2025 Ağustos itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.
TCMB’nin resmi blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yayımlanan analizde, 2025 yılı içinde KKM’nin tamamen sonlandırıldığı belirtildi. İki yıl süren kademeli çıkış sürecinde, KKM hesaplarının yenilenmesi durduruldu ve Türk lirasına geçiş hedefleri doğrultusunda bankalara yeni düzenlemeler uygulandı.
2023 ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesi, alınan tedbirler sayesinde 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara düştü. TCMB, bu süreçte zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK’lere ödenen faizler ve asgari faiz uygulamaları ile bankaların fonlama stratejilerini yönlendirdi.
Türk lirası mevduatın cazibesi arttı
Analizde, KKM’ye uygulanan stopaj avantajının kaldırılması ve asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı çekilmesiyle, Türk lirası mevduatın daha cazip hale geldiği ifade edildi. 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM payı yüzde 1,8’e kadar gerilerken, TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı.
Dövize yönelim sınırlı kaldı
Raporda, KKM’den çıkış sürecinde dövize kayışın sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Sıkı para politikasına ek olarak yapılan bu düzenlemelerle, para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi. Böylece, TCMB bilançosundaki riskler azalmış oldu.
Önümüzdeki dönem için sinyal
Analize göre, önümüzdeki dönemde vadesi dolacak KKM hesaplarının önceki azalışlarla benzer düzeyde olması, ürünün sonlandırılması için gerekli şartların oluştuğunu gösterdi. Ayrıca, enflasyondaki gerileme ve TL’nin cazibesi, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.