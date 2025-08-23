https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kkmden-cikis-tamamlandi-merkez-bankasi-bilancosundaki-riskler-azaldi-1098781448.html

KKM’den çıkış tamamlandı: Merkez Bankası bilançosundaki riskler azaldı

TCMB’nin yayımladığı “KKM Hesaplarından Çıkış” analizine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. KKM bakiyesi 140 milyar dolardan 11 milyar dolara indi, TL mevduat payı %60’ın üzerine çıktı.

TCMB’nin resmi blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yayımlanan analizde, 2025 yılı içinde KKM’nin tamamen sonlandırıldığı belirtildi. İki yıl süren kademeli çıkış sürecinde, KKM hesaplarının yenilenmesi durduruldu ve Türk lirasına geçiş hedefleri doğrultusunda bankalara yeni düzenlemeler uygulandı.KKM bakiyesi hızla eridi2023 ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesi, alınan tedbirler sayesinde 21 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara düştü. TCMB, bu süreçte zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK’lere ödenen faizler ve asgari faiz uygulamaları ile bankaların fonlama stratejilerini yönlendirdi.Türk lirası mevduatın cazibesi arttıAnalizde, KKM’ye uygulanan stopaj avantajının kaldırılması ve asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı çekilmesiyle, Türk lirası mevduatın daha cazip hale geldiği ifade edildi. 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM payı yüzde 1,8’e kadar gerilerken, TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı.Dövize yönelim sınırlı kaldıRaporda, KKM’den çıkış sürecinde dövize kayışın sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Sıkı para politikasına ek olarak yapılan bu düzenlemelerle, para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi. Böylece, TCMB bilançosundaki riskler azalmış oldu.Önümüzdeki dönem için sinyalAnalize göre, önümüzdeki dönemde vadesi dolacak KKM hesaplarının önceki azalışlarla benzer düzeyde olması, ürünün sonlandırılması için gerekli şartların oluştuğunu gösterdi. Ayrıca, enflasyondaki gerileme ve TL’nin cazibesi, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.

