https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/avustralya-basbakani-netanyahuya-sert-cikis-gazzedeki-savasin-sonuclari-konusunda-inkar-icinde-1098526521.html
Avustralya Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkış: 'Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda inkar içinde'
Avustralya Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkış: 'Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda inkar içinde'
Sputnik Türkiye
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, Gazze’deki savaşın insani sonuçlarını görmezden gelmekle suçladı. Avustralya'nın... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T09:56+0300
2025-08-12T09:56+0300
2025-08-12T09:56+0300
dünya
anthony albanese
gazze
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090120803_91:0:987:504_1920x0_80_0_0_c7d8f876b87ffd29c6f78de8e00b07f4.jpg
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'deki savaşın insani sonuçlarını görmezden gelmekle suçladı. Albanese, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Avustralya'nın bu adımı İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ardından geldi.Başbakan, Avustralya halkının 'ölümlerin ve şiddet döngüsünün sona ermesini istediğini' belirterek, İsrail hükümetine duyulan hayal kırıklığının kararın alınmasında etkili olduğunu söyledi. Netanyahu ise bu kararı 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve “Filistin devletini tanımanın terörü ödüllendirmek” anlamına geldiğini savundu.Albanese, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu ile geçen hafta görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/avusturalya-filistin-devletini-taniyacak-gazzedeki-durum-dunyanin-en-buyuk-korkularinin-otesine-1098491195.html
gazze
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090120803_203:0:875:504_1920x0_80_0_0_ede6cda22744f61f22de349d22834007.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anthony albanese, gazze, avustralya
anthony albanese, gazze, avustralya
Avustralya Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkış: 'Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda inkar içinde'
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, Gazze’deki savaşın insani sonuçlarını görmezden gelmekle suçladı. Avustralya'nın Gazze'deki 'ölümleri ve şiddet döngüsünün sona ermesini istediğini' belirten Albanese, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze'deki savaşın insani sonuçlarını görmezden gelmekle suçladı. Albanese, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Avustralya'nın bu adımı İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ardından geldi.
Başbakan, Avustralya halkının 'ölümlerin ve şiddet döngüsünün sona ermesini istediğini' belirterek, İsrail hükümetine duyulan hayal kırıklığının kararın alınmasında etkili olduğunu söyledi. Netanyahu ise bu kararı 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve “Filistin devletini tanımanın terörü ödüllendirmek” anlamına geldiğini savundu.
Albanese, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu ile geçen hafta görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
Gördüğümüz yardımların durdurulması ve ardından yardım dağıtım noktalarında, yiyecek ve su için sıra bekleyen insanların hayatlarını kaybetmesi, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Ve biz de bunu söyledik. Başbakan Netanyahu ile konuştum. O da bana kamuoyuna açıkladığı gibi masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini yineledi.