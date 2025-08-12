Avustralya Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkış: 'Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda inkar içinde'

Gördüğümüz yardımların durdurulması ve ardından yardım dağıtım noktalarında, yiyecek ve su için sıra bekleyen insanların hayatlarını kaybetmesi, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Ve biz de bunu söyledik. Başbakan Netanyahu ile konuştum. O da bana kamuoyuna açıkladığı gibi masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini yineledi.