https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/dolandiricilardan-seda-sayan-tuzagi-sesine-kandi-35-bin-lirasini-kaptirdi-1098838336.html

Dolandırıcılardan Seda Sayan tuzağı: Sesine kandı, 35 bin lirasını kaptırdı

Dolandırıcılardan Seda Sayan tuzağı: Sesine kandı, 35 bin lirasını kaptırdı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyada adını kullanarak para isteyenlere karşı hayranlarını uyardı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T11:46+0300

2025-08-26T11:46+0300

2025-08-26T11:46+0300

yaşam

seda sayan

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

ünlülerle dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/04/1049505609_0:0:1356:764_1920x0_80_0_0_d063184407f4488c3732297a3886da10.jpg

Sosyal medyada kendi adını kullanarak para isteyenlere karşı uyarıda bulunan ünlü şarkıcı Seda Sayan hayranlarını 'kimseye para göndermeyin' diyerek uyardı. Sayan, bir tanıdığının kendi adını ve konuşma üslubunu kullanan dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptırdığını da söyledi.Arkadaşı 35 bin lirasını kaptırdıÜnlü isim sosyal medyasından yaptığı bir açıklamada, kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti. Sayan, "Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar."Bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?"Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seda sayan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık