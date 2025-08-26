https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/dolandiricilardan-seda-sayan-tuzagi-sesine-kandi-35-bin-lirasini-kaptirdi-1098838336.html
Dolandırıcılardan Seda Sayan tuzağı: Sesine kandı, 35 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılardan Seda Sayan tuzağı: Sesine kandı, 35 bin lirasını kaptırdı
26.08.2025
Sosyal medyada kendi adını kullanarak para isteyenlere karşı uyarıda bulunan ünlü şarkıcı Seda Sayan hayranlarını 'kimseye para göndermeyin' diyerek uyardı. Sayan, bir tanıdığının kendi adını ve konuşma üslubunu kullanan dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptırdığını da söyledi.Arkadaşı 35 bin lirasını kaptırdıÜnlü isim sosyal medyasından yaptığı bir açıklamada, kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti. Sayan, "Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı. Şimdi de çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar."Bu tuzaklara niye düşüyorsunuz?"Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz."
