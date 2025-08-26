Türkiye
DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu
DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu
DEM Partisi heyetinin perşembe günü İmralı Adası'nı ziyarete gideceği açıklandı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
DEM Partisi, perşembe günü İmralı Adası'na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’un olacağı belirtildi. Son gelişmelere dair bilgi verilecekHabertürk'ün haberine göre, heyet komisyon çalışmaları ve sahadaki gelişmeler başta olmak üzere Öcalan’a son gelişmelere dair bilgi verecek. Öcalan’ın da değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca, bu ziyarette Öcalan’ın komisyona mesajları da olabileceği belirtiliyor. Öcalan'ın silah bırakmaya dair yeni mesajlar da verebileceği belirtiliyor. Heyetin ziyaret sonrasında bir yazılı açıklama yapması planlanıyor.
DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
POLİTİKA
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
Dün, 16:13
