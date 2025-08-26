https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/dem-partinin-imrali-ziyaretinin-tarihi-belli-oldu-1098834889.html
DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu
DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu
DEM Partisi, perşembe günü İmralı Adası'na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’un olacağı belirtildi. Son gelişmelere dair bilgi verilecekHabertürk'ün haberine göre, heyet komisyon çalışmaları ve sahadaki gelişmeler başta olmak üzere Öcalan’a son gelişmelere dair bilgi verecek. Öcalan’ın da değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca, bu ziyarette Öcalan’ın komisyona mesajları da olabileceği belirtiliyor. Öcalan'ın silah bırakmaya dair yeni mesajlar da verebileceği belirtiliyor. Heyetin ziyaret sonrasında bir yazılı açıklama yapması planlanıyor.
