Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/deniz-kuvvetleri-komutanligi-devrede-halit-yukayin-cansiz-bedeni-asansorle-cikarilacak-1098803525.html
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devrede: Halit Yukay’ın cansız bedeni ‘asansör’le çıkarılacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devrede: Halit Yukay’ın cansız bedeni ‘asansör’le çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için “Graywolf” isimli teknesiyle açılan iş insanı Halit... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T08:21+0300
2025-08-25T08:25+0300
türki̇ye
deniz kuvvetleri komutanlığı
sahil güvenlik
halit yukay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791118_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_4659e5f5734e4b93ebe2b7644a909cb1.jpg
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.Arama çalışmaları sonucunda Yukay'ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde Deniz Polisi tarafından YTS cihazıyla tespit edildi. Cansız beden, insansız sualtı robotu (ROV) ile de görüntülendi.Yukay'ın naaşının yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da bulundu. Yetkililer, cenazenin bütünlüğünün korunması için çıkarma çalışmalarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütecek.ROV’un üzerindeki tutucu kol yardımıyla su altındaki parçalar yüzeye çıkarılabiliyor. Ancak naaşın vücut bütünlüğünün bozulmaması için çıkarma işlemi, özel “asansör sistemi” ile yapılması planlanıyor.Olayın geçmişiİş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.Dalış timlerinin teknede yaptığı aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamış, soruşturma ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Kazada, tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanı C.T. önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/denizde-kaybolan-halit-yukay-sorusturmasinda-unlu-oyuncu-kivanc-tatlitug-ifade-verdi-1098770204.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098791118_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_4b5392124643717256dde7fed2459f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deniz kuvvetleri komutanlığı, sahil güvenlik, halit yukay
deniz kuvvetleri komutanlığı, sahil güvenlik, halit yukay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devrede: Halit Yukay’ın cansız bedeni ‘asansör’le çıkarılacak

08:21 25.08.2025 (güncellendi: 08:25 25.08.2025)
halit yukay
halit yukay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
Abone ol
Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için “Graywolf” isimli teknesiyle açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yukay’ın naaşının vücut bütünlüğünün bozulmaması için askeri dalgıçlar tarafından ‘asansör sistemi’ kullanılarak çıkarılması planlanıyor.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.
Arama çalışmaları sonucunda Yukay'ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde Deniz Polisi tarafından YTS cihazıyla tespit edildi. Cansız beden, insansız sualtı robotu (ROV) ile de görüntülendi.
© Fotoğraf : Balıkesir ValiliğiHalit Yukay'ı arama çalışmaları
Halit Yukay'ı arama çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
Halit Yukay'ı arama çalışmaları
© Fotoğraf : Balıkesir Valiliği
Yukay'ın naaşının yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da bulundu. Yetkililer, cenazenin bütünlüğünün korunması için çıkarma çalışmalarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütecek.
ROV’un üzerindeki tutucu kol yardımıyla su altındaki parçalar yüzeye çıkarılabiliyor. Ancak naaşın vücut bütünlüğünün bozulmaması için çıkarma işlemi, özel “asansör sistemi” ile yapılması planlanıyor.

Olayın geçmişi

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.
Dalış timlerinin teknede yaptığı aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamış, soruşturma ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Kazada, tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanı C.T. önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşı Halit Yukay'ın bulunması için yardım çağrısında bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
YAŞAM
Denizde kaybolan Halit Yukay soruşturması'nda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
22 Ağustos, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала