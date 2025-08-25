https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/deniz-kuvvetleri-komutanligi-devrede-halit-yukayin-cansiz-bedeni-asansorle-cikarilacak-1098803525.html

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devrede: Halit Yukay’ın cansız bedeni ‘asansör’le çıkarılacak

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için "Graywolf" isimli teknesiyle açılan iş insanı Halit... 25.08.2025

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.Arama çalışmaları sonucunda Yukay'ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde Deniz Polisi tarafından YTS cihazıyla tespit edildi. Cansız beden, insansız sualtı robotu (ROV) ile de görüntülendi.Yukay'ın naaşının yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da bulundu. Yetkililer, cenazenin bütünlüğünün korunması için çıkarma çalışmalarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütecek.ROV’un üzerindeki tutucu kol yardımıyla su altındaki parçalar yüzeye çıkarılabiliyor. Ancak naaşın vücut bütünlüğünün bozulmaması için çıkarma işlemi, özel “asansör sistemi” ile yapılması planlanıyor.Olayın geçmişiİş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle denize açılmıştı. Yakınlarının haber alamaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri devreye girmiş, tekne Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.Dalış timlerinin teknede yaptığı aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamış, soruşturma ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Kazada, tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanı C.T. önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

