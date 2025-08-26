https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-dunyanin-golgesini-kullanarak-uzayli-ariyor-1098845331.html
Bilim insanları Dünya’nın gölgesini kullanarak 'uzaylı' arıyor
Bilim insanları Dünya’nın gölgesini kullanarak 'uzaylı' arıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak olası yabancı teknolojileri araştırıyor. 200 binden fazla görüntü tarandı, gizemli bir cisim keşfedildi.
2025-08-26T13:37+0300
2025-08-26T13:37+0300
2025-08-26T13:37+0300
yaşam
teknoloji
dünya
uzaylı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098373594_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_2221fe31aa2302da7141a916270b70f8.jpg
Bilim insanları, 'dünya dışı zeka' arayışını onlarca yıldır radyo teleskopları ve optik cihazlarla sürdürüyor. Gökyüzünün uydular ve milyonlarca enkaz parçasıyla dolması, araştırmacıların olası uzaylı sinyallerini ayırt etmesini zorlaştırıyor. Stockholm Üniversitesi'nden bir ekip, bu soruna bir çözüm geliştirdi. Uzmanlar, Dünya'nın gölgesini kullanarak uzaylı aramaya başladı.Her gece Dünya, uzaya koni şeklinde bir gölge yansıtıyor. Bu bölgeye ulaşan uydular ve enkaz parçaları doğrudan güneş ışığı almadığı için parlamıyor. Böylece araştırmacılar, gölgede görülen olağan dışı ışık izlerini veya parlamaları daha net şekilde tespit edebiliyor.200 bin görüntü arasında gizemli bir cisim dikkat çektiEkip, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan alınan 200 binden fazla görüntüyü inceledi. Geliştirdikleri 'NEOrion' adlı otomatik sistem, binlerce aday cisim saptadı. Çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler çıktı. Ancak kayıt dışı, olağan dışı hızla hareket eden gizemli bir cisim dikkat çekti. Nesnenin ne olduğu henüz kesinleşmedi.Araştırmacılar, uzun süre uzay koşullarına maruz kalmış yabancı materyalleri ayırt edebilmek için, 1957'den önce çekilen gökyüzü fotoğraflarını taramayı ve şüpheli nesnelerin ışık spektrumlarını analiz etmeyi amaçladıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/jupiterin-yasi-belli-oldu-45-milyardir-suzuluyor-1098839598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098373594_206:0:1165:719_1920x0_80_0_0_02074871f9e710db9c1fdb3c372b91c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzaylı sondaları, dünya gölgesi uzay araştırması, extraterrestrial intelligence, uzaylı teknolojisi, zwicky transient facility, exoprobe projesi, dünya dışı yaşam araştırması
uzaylı sondaları, dünya gölgesi uzay araştırması, extraterrestrial intelligence, uzaylı teknolojisi, zwicky transient facility, exoprobe projesi, dünya dışı yaşam araştırması
Bilim insanları Dünya’nın gölgesini kullanarak 'uzaylı' arıyor
Bilim insanları, Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak potansiyel uzaylı teknolojilerini tespit etmeye çalışıyor.
Bilim insanları, 'dünya dışı zeka' arayışını onlarca yıldır radyo teleskopları ve optik cihazlarla sürdürüyor. Gökyüzünün uydular ve milyonlarca enkaz parçasıyla dolması, araştırmacıların olası uzaylı sinyallerini ayırt etmesini zorlaştırıyor. Stockholm Üniversitesi'nden bir ekip, bu soruna bir çözüm geliştirdi. Uzmanlar, Dünya'nın gölgesini kullanarak uzaylı aramaya başladı.
Her gece Dünya, uzaya koni şeklinde bir gölge yansıtıyor. Bu bölgeye ulaşan uydular ve enkaz parçaları doğrudan güneş ışığı almadığı için parlamıyor. Böylece araştırmacılar, gölgede görülen olağan dışı ışık izlerini veya parlamaları daha net şekilde tespit edebiliyor.
200 bin görüntü arasında gizemli bir cisim dikkat çekti
Ekip, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan alınan 200 binden fazla görüntüyü inceledi. Geliştirdikleri 'NEOrion' adlı otomatik sistem, binlerce aday cisim saptadı. Çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler çıktı. Ancak kayıt dışı, olağan dışı hızla hareket eden gizemli bir cisim dikkat çekti. Nesnenin ne olduğu henüz kesinleşmedi.
Araştırmacılar, uzun süre uzay koşullarına maruz kalmış yabancı materyalleri ayırt edebilmek için, 1957'den önce çekilen gökyüzü fotoğraflarını taramayı ve şüpheli nesnelerin ışık spektrumlarını analiz etmeyi amaçladıklarını açıkladı.