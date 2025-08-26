https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-dunyanin-golgesini-kullanarak-uzayli-ariyor-1098845331.html

Bilim insanları Dünya’nın gölgesini kullanarak 'uzaylı' arıyor

Bilim insanları, Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak olası yabancı teknolojileri araştırıyor. 200 binden fazla görüntü tarandı, gizemli bir cisim keşfedildi.

Bilim insanları, 'dünya dışı zeka' arayışını onlarca yıldır radyo teleskopları ve optik cihazlarla sürdürüyor. Gökyüzünün uydular ve milyonlarca enkaz parçasıyla dolması, araştırmacıların olası uzaylı sinyallerini ayırt etmesini zorlaştırıyor. Stockholm Üniversitesi'nden bir ekip, bu soruna bir çözüm geliştirdi. Uzmanlar, Dünya'nın gölgesini kullanarak uzaylı aramaya başladı.Her gece Dünya, uzaya koni şeklinde bir gölge yansıtıyor. Bu bölgeye ulaşan uydular ve enkaz parçaları doğrudan güneş ışığı almadığı için parlamıyor. Böylece araştırmacılar, gölgede görülen olağan dışı ışık izlerini veya parlamaları daha net şekilde tespit edebiliyor.200 bin görüntü arasında gizemli bir cisim dikkat çektiEkip, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan alınan 200 binden fazla görüntüyü inceledi. Geliştirdikleri 'NEOrion' adlı otomatik sistem, binlerce aday cisim saptadı. Çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler çıktı. Ancak kayıt dışı, olağan dışı hızla hareket eden gizemli bir cisim dikkat çekti. Nesnenin ne olduğu henüz kesinleşmedi.Araştırmacılar, uzun süre uzay koşullarına maruz kalmış yabancı materyalleri ayırt edebilmek için, 1957'den önce çekilen gökyüzü fotoğraflarını taramayı ve şüpheli nesnelerin ışık spektrumlarını analiz etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

