https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/bir-ilk-yasanmisti-genetigi-degistirilmis-domuz-bobregi-nakledilen-hasta-hayatini-kaybetti---1083728941.html

Bir ilk yaşanmıştı: Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti

Bir ilk yaşanmıştı: Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T13:15+0300

2024-05-12T13:15+0300

2024-05-12T13:15+0300

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ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Slayman, hayatını kaybetti. Massachusetts Hastanesi'nden yapılan açıklamada, dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman'in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı belirtildi.Doktorların 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini Slayman'e naklettiği, hastanın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirilmişti.Hayvan organlarının insana nakledilmesi şu ana kadar başarısız oldu Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen 'ksenotransplantasyon' tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.

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abd, yaşam, domuz, kalp, nakil, organ, organ bağışı, organ nakli, hastane