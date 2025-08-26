https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bati-basini-ab-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-konusunda-yaraticilik-krizi-yasiyor-1098834233.html
Batı basını: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor
Batı basını: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini oluşturma konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşadığı ve kapasitesini tükettiği için Washington'un... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Batı basınında yer alan bir makaleye göre, AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini oluşturma konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor ve kendi kapasitesini tükettiği için Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmasını istiyor.Habere göre, 19. kısıtlama paketi üzerinde çalışan Avrupalı bürokratlar belirlenen sürelerde çalışmalarını tamamlayamıyor. Dört Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye göre, bir sonraki paket kapsamında Rus enerji kaynaklarına yönelik yeni ciddi bir önlem beklenmiyor.Medya, kısıtlamaların Moskova'nın yaptırımları aşmak için kullandığı iddia edilen sözde ‘gölge filoyu’ etkileyebileceğini belirtiyor.Brüksel’de sıkılaştırmanın ABD tarafından yapılması gerektiğinin sonucuna varıldığına dikkat çekilen haberde, Avrupa’nın, Moskova'nın Washington'ın önerdiği Ukrayna müzakere taktiklerini desteklememesi halinde Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla (ABD Başkanı Donald) Trump'ı ABD'nin küresel mali nüfuzunu kullanmaya ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini oluşturma konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşadığı ve kapasitesini tükettiği için Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmasını istediği belirtildi.
