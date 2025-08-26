https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bati-basini-ab-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-konusunda-yaraticilik-krizi-yasiyor-1098834233.html

Batı basını: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor

Batı basını: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini oluşturma konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşadığı ve kapasitesini tükettiği için Washington'un... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T10:02+0300

2025-08-26T10:02+0300

2025-08-26T10:02+0300

dünya

batı basını

politico

ab

avrupa birliği

batı

rusya

avrupa

kısıtlama

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083317322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb25791f9ea69c2c27f71ac513c3a99c.jpg

Batı basınında yer alan bir makaleye göre, AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini oluşturma konusunda ‘yaratıcılık krizi’ yaşıyor ve kendi kapasitesini tükettiği için Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmasını istiyor.Habere göre, 19. kısıtlama paketi üzerinde çalışan Avrupalı bürokratlar belirlenen sürelerde çalışmalarını tamamlayamıyor. Dört Avrupalı ​​diplomatın verdiği bilgiye göre, bir sonraki paket kapsamında Rus enerji kaynaklarına yönelik yeni ciddi bir önlem beklenmiyor.Medya, kısıtlamaların Moskova'nın yaptırımları aşmak için kullandığı iddia edilen sözde ‘gölge filoyu’ etkileyebileceğini belirtiyor.Brüksel’de sıkılaştırmanın ABD tarafından yapılması gerektiğinin sonucuna varıldığına dikkat çekilen haberde, Avrupa’nın, Moskova'nın Washington'ın önerdiği Ukrayna müzakere taktiklerini desteklememesi halinde Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla (ABD Başkanı Donald) Trump'ı ABD'nin küresel mali nüfuzunu kullanmaya ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/kallas-ab-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-uzerinde-calisiyor--1098518182.html

batı

rusya

abd

brüksel

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı basını, politico, ab, avrupa birliği, batı, rusya, avrupa, kısıtlama, yaptırım, abd, brüksel, washington, moskova