Kallas: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyor
Kallas: AB, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 12.08.2025
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlarıyla düzenlenen video konferansın ardından, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kallas, “Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar, Ukrayna’ya askeri desteğin artırılması ve Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinin desteklenmesi üzerinde yoğunlaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Kallas ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaklaşan görüşmesi sonrası yapılan tartışmalar kapsamında, AB ülkelerinin 'adil bir barışa yol açacak ABD’nin adımlarını desteklediğini' söyledi.
00:43 12.08.2025
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlarıyla düzenlenen video konferansın ardından, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Kallas, "Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinin desteklenmesi üzerinde yoğunlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kallas ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşan görüşmesi sonrası yapılan tartışmalar kapsamında, AB ülkelerinin 'adil bir barışa yol açacak ABD'nin adımlarını desteklediğini' söyledi.
