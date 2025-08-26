https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bakanlik-duyurdu-24-ilde-hayvan-pazarlari-yeniden-acildi-1098842632.html

Bakanlık duyurdu: 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Bakanlık duyurdu: 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde hayvan pazarlarının tekrar açıldığını duyurdu. Diğer illerdeki aşılama çalışmaları sürerken onların da kademeli olarak açılacağı belirtildi. 1965'den bu yana ilk kez görüldüBakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızlıca harekete geçildiği, Şap Enstitüsü tarafından yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiği belirtildi.Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Enstitü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşının sahaya sevk edildiği ve ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 13 milyon 750 bine çıkacağı ifade edildi.Hangi illerdeki hayvan pazarları yeniden açıldı?Açıklamada, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve hayvan pazarlarının açılma sürecinin başladığı bildirilerek şu değerlendirmede bulunuldu:"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."Kırmızı et tedariki bitecek iddiaları yalanlandıAçıklamada, bu süreçte ortaya atılan bazı iddialara da yanıt verilerek, "Şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

