Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki demiryolu koridorunu sayısallaştırma çalışmaları tamamlandı

Rus şirketler grubu Natsproyektstroy (NPS), Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki demiryolu koridorunun sayısallaştırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Rus holdingden yapılan açıklamaya göre, Natsproyektstroy Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki demiryolu koridorunun sayısallaştırma çalışmalarını tamamladı.Açıklamada, “Azerbaycan'da, (Natsproektstroy bünyesinde faaliyette olan) 1520 Signal uzmanları, Ucar-Hacıkabul demiryolu kısmını modern otomasyon sistemleri ile donattı. Bu sayede, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki uluslararası ulaşım koridorunun bir parçası olan Bakü-Böyük Kesik hattındaki tren trafik kontrolünün sayısallaştırılması tamamlanmış oldu” ifadelerine yer verildi.İşvereni Azerbaycan Demiryolları olan projenin Rail Trans Service şirketi ile ortak bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.NPS’nin ticaret işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Bolotskiy, “Natsproektstroy, yurt dışında büyük altyapı projelerinde çalışırken yerel ortaklarla bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor, üretimin bir kısmını yerelleştiriyoruz, istihdam yaratıyoruz. Bakü-Böyük Kesik hattının sayısalllaştırılması, bu uluslararası işbirliğinin başarılı bir örneğidir. Proje sayesinde hat üzerindeki ulaşımın hızı ve verimliliği önemli ölçüde artacak, trafik güvenliği iyileştirilecek” açıklamasında bulundu.Bolotskiy, sayısallaştırmanın Bakü-Böyük Kesik hattındaki yolcu trenlerinin hızını saatte 100’den 140 kilometreye, yük trenlerinin hızını ise saatte 80’den 120 kilometreye çıkaracağını, trenlerin geçiş aralığının ise 20 dakikadan 8 dakikaya düşürüleceğini sözlerine ekledi.122 kilometre uzunluğundaki Ucar-Hacıkabul kısmı, 1980'den bu yana hiç modernize edilmedi. Proje kapsamında, eski röle sistemleri yerine modern sayısal otomasyon sistemleri entegre edildi. Bundan böyle istasyon görevlileri, bir bilgisayar aracılığıyla uzaktan anahtarları ve trafik ışıklarını açıp kapatabilecek, rotaları belirleyebilecek, cihaz parametrelerini izleyebilecek ve ekipmanların arıza öncesi durumlarını anında tespit edebilecek.

