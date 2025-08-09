https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/iran-ermenistan-uzerinden-transit-koridorunun-kurulmasina-karsi-1098473774.html

İran, Ermenistan üzerinden transit koridorunun kurulmasına karşı

İran, Ermenistan üzerinden transit koridorunun kurulmasına karşı

İran Lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor kurulmasına karşı... 09.08.2025

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tasnim ajansına açıklamasında Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor oluşturulmasına karşı olduğunu belirtti."Bu bölgedeki ilişkiler sadece iki ülkeyle, Azerbaycan ve Ermenistan ile sınırlı değil. Güney Kafkasya'daki jeopolitik değişimler İran'ın sınırlarını da değiştiriyor, bu nedenle çıkarlarımızı en kararlı şekilde savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı.Velayeti ayrıca ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunun genişlemesinin, NATO'nun tüm Güney Kafkasya'daki nüfuzunun genişlemesine yol açabileceğini ve bunun İran ile Rusya arasında bir 'yılan' haline gelebileceğini, Tahran'ın buna izin vermeyeceğini vurguladı.

