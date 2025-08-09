https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/iran-ermenistan-uzerinden-transit-koridorunun-kurulmasina-karsi-1098473774.html
İran, Ermenistan üzerinden transit koridorunun kurulmasına karşı
İran, Ermenistan üzerinden transit koridorunun kurulmasına karşı
Sputnik Türkiye
İran Lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor kurulmasına karşı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T19:34+0300
2025-08-09T19:34+0300
2025-08-09T19:34+0300
dünya
i̇ran
ali ekber velayeti
ermenistan
azerbaycan
abd
zengezur koridoru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098473568_0:16:748:437_1920x0_80_0_0_90e25ffd55436c9c38eaa5b1597a2acb.png
İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tasnim ajansına açıklamasında Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor oluşturulmasına karşı olduğunu belirtti."Bu bölgedeki ilişkiler sadece iki ülkeyle, Azerbaycan ve Ermenistan ile sınırlı değil. Güney Kafkasya'daki jeopolitik değişimler İran'ın sınırlarını da değiştiriyor, bu nedenle çıkarlarımızı en kararlı şekilde savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı.Velayeti ayrıca ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunun genişlemesinin, NATO'nun tüm Güney Kafkasya'daki nüfuzunun genişlemesine yol açabileceğini ve bunun İran ile Rusya arasında bir 'yılan' haline gelebileceğini, Tahran'ın buna izin vermeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/dis-politika-uzmani-oralli-bolgesel-aktorlerin-uzlasmamasi-abdnin-zengezur-koridoruna-mudahale-1098470126.html
i̇ran
ermenistan
azerbaycan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098473568_73:0:677:453_1920x0_80_0_0_85ff7fe04b1180cff9bd8a887b9227db.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, ali ekber velayeti, ermenistan, azerbaycan, abd, zengezur koridoru
i̇ran, ali ekber velayeti, ermenistan, azerbaycan, abd, zengezur koridoru
İran, Ermenistan üzerinden transit koridorunun kurulmasına karşı
İran Lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor kurulmasına karşı olduğunu belirtti.
İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tasnim ajansına açıklamasında Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor oluşturulmasına karşı olduğunu belirtti.
"Bu bölgedeki ilişkiler sadece iki ülkeyle, Azerbaycan ve Ermenistan ile sınırlı değil. Güney Kafkasya'daki jeopolitik değişimler İran'ın sınırlarını da değiştiriyor, bu nedenle çıkarlarımızı en kararlı şekilde savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı.
Velayeti ayrıca ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunun genişlemesinin, NATO'nun tüm Güney Kafkasya'daki nüfuzunun genişlemesine yol açabileceğini ve bunun İran ile Rusya arasında bir 'yılan' haline gelebileceğini, Tahran'ın buna izin vermeyeceğini vurguladı.