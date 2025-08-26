‘Avrupa, Ukrayna’daki savaşı engelleyebilirdi ama NATO politikalarının arkasında durdular’

“Avrupa’da işler iyi gitmiyor. Avrupa’da hem siyasi hem iktisadi çerçevede işler iyi gitmiyor. Almanya’da Merz hükümetinin 100 günü doldu. Biz Merz hükümetinin 100 günlük muhasebesini ortaya çıkarmalıyız. İktidarlar için ilk 100 gün çok önemli. Vaatlerinizin ne kadarını hayata geçirebildiniz? Politikalarınız, ne kadar söz verdiğiniz şekilde ilerledi? Bunların hepsinin muhakemesini yapacağız. Friedrich Merz iktidara gelmeden önce, yani seçim döneminde, çok iddialı söylemlerde bulundu. Neydi bu söylemlerden bir tanesi? ‘Almanya artık eski Almanya değil. Bunun sorumluları var. İktidar olduğumuzda Almanya’yı eski Almanya yapacağız. Alman toplumu refah toplumlarının çok gerisinde kaldı. İktidarımızda tekrar refah toplumu olacağız’ dedi. Güçlü bir Almanya’yı tekrar tesis edeceğini söyledi. Çünkü güçlü bir Almanya, aynı zamanda güçlü bir Avrupa Birliği anlamına geliyor.

Bu söylemi Brüksel’e, AB’ye mal ettirdi. Bu söylem sayesinde Merz’in popülerliği Brüksel ve AB’de yükseldi. Ancak bugün gelinen noktada durum şu: Birkaç gün önce Merz, partisinin bir eyalet kongresinde çok farklı şeyler söyledi. ‘Devletimizin refah dönemi bitmiştir’ dedi. Halbuki 100 gün önce, ‘Eski Almanya’yı geri getireceğiz’ diyordu. ‘Devlet olarak kazancımız, giderlerimizi karşılamıyor’ dedi. Halbuki Almanya, 2023 yılında 297 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Yetmez, Merz ne dedi? ‘Biz eğer bunu yapmazsak, sağlık kasalarında, emekli sandıklarında ve işsizlik fonlarında hiçbir şeyi ödeyemez noktaya geliriz’ dedi. Bunu söyleyen, 4.2 trilyon dolar GSMH’sı olan Almanya’nın Başbakanı. Yani gerekli önlemleri alamazsa, bir süre sonra sosyal devlet görevlerini yerine getiremeyeceğini söylüyor. Oysa ki biz Merz’in söyleminden şunu anlıyoruz: Almanya, sosyal devlet hukukuyla sadece Avrupa’da değil, dünya çapında tanınıyor ve oldukça güçlü bir yapıya sahip. Merz bu söylemle, sosyal hukuk devlet çerçevesinde erozyon ile karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Yani eğer sosyal devlet yapısında veya sosyal devlet hukukunun erozyona uğratılması gibi bir durum yaşanacaksa veya refah tekrar sağlanacaksa, bunu açıklaması gerekiyor.”