‘Avrupa, Ukrayna’daki savaşı engelleyebilirdi ama NATO politikalarının arkasında durdular’

26.08.2025
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin bugünkü ekonomik şartlarının "refah devletini" artık finanse edilemez duruma geldiğini söyledi ve sosyal haklarda kesintiler yapacak “reform”lar üzerine çalışacaklarını duyurdu. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Merz Cumartesi günü, partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) eyalet düzeyinde düzenlediği bir toplantıda konuştu. Merz “Bugün sahip olduğumuz haliyle refah devleti artık ekonomik olarak karşılayabildiklerimizle finanse edilemez” dedi.
Bir zamanlar Avrupa’nın ihracat şampiyonu olan Almanya ekonomisi 2017’den beri büyük ölçüde yavaşladı. Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), bu süreçte yalnızca yüzde 1,6 büyürken; Avro bölgesinin geri kalanında büyüme yüzde 9,5 oldu. Almanya ekonomisi 2023 yılında yüzde 0,3, geçen yıl ise yüzde 0,2 oranında daraldı. Böylece 2000’li yılların başından bu yana ilk kez ekonomi art arda iki yıl küçülmüş oldu. Sanayi üretimi, Olaf Scholz liderliğindeki “trafik lambası” koalisyonu döneminde geriledi ve yeni hükümet döneminde de düşüş devam etti. Bu yılın ikinci çeyreğinde GSYH yüzde 0,3 azaldı.
Almanya’da yaşlanan nüfus ve yükselen işsizlik nedeniyle sosyal yardımlar için yapılan kamu harcamalarının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Sosyal yardım alanların çoğunluğunu Alman vatandaşları oluştururken, çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da sosyal yardımlardan yararlanıyor. Kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 62,5 ile Avro bölgesinin en düşük seviyelerinden birinde bulunan Almanya'da, hükümetin harcama planlarını finanse etmek için ne kadar borç alabileceğini sınırlayan "borç freni" adı verilen bir sistem mevcut. Başbakan Merz sosyal yardım sisteminde reform yapmaktan hoşnutsuzluklar nedeniyle çekinmeyeceklerini söyledi, koalisyon hükümetine "Değişimlerin ve reformların mümkün olduğunu hep birlikte gösterelim" dedi. Merz koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’ye (SDP) ve kendi partisi CDU’ya “zor kararlar alma” ve ortak bir "göç karşıtı ve iş dostu" koalisyon yolu oluşturma çağrısı yaptı.
Öte yandan Merz dün Berlin'de yaptığı bir konuşmada ise ülkesinin yeni ticaret ortakları araması gerektiğini söyledi. ABD'nin Avrupa Birliği mallarına yüzde 15 gümrük vergisi uygulamasına işaret eden Merz "Örneğin Amerikalılar artık Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre hareket etmeye hazır değilse, dünya ticaretini nasıl yöneteceğiz?" dedi. Merz, "Dünyada bizimle aynı düşünceleri paylaşan ortaklar aramalıyız" diye ekledi. "ABD ile iyi ekonomik ilişkilere ihtiyacımız var ve belki de ucuz atlatmışızdır" diyen Merz, Güney Amerika, Asya ve Afrika'da ticaret olanaklarının ortaya çıkabileceğini belirterek "Bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz" dedi. Sosyal güvenlik sistemleriyle ilgili temel sorunların yıl sonuna dek ele alınması gerektiğini öne süren Merz hükümetin istihdam, emeklilik ve sağlık yardımlarına yönelik sosyal yardım harcamalarını sınırlaması gerektiğini savundu. Almanya Başbakanı "Sosyal güvenlik sistemlerimizi geleceğe uygun hale getirmeliyiz" dedi.
Avrupa’daki siyasi ve iktisadi krizi, Avrupa’nın güvenlik söylemlerini ve Rusya’yı dışlayan güvenlik mimarisi planlarını, NATO’nun etkisini ve Avrupa’nın hatalarını, Almanya’da yaşayan gazeteci Erdal Tekin ile konuştuk.
‘Merz, 100 gün önce refah toplumu vadetti. Şimdi ise bunun olamayacağını söylüyor’
Almanya’da bu yıl göreve başlayan Friedrich Merz hükümetinin 100 günlük karnesini değerlendiren Erdal Tekin, Merz’in refah toplumunu geri getirme vaadiyle ilgili adım atamadığı gibi, bu hedeften adeta vazgeçtiğini anlattı:
“Avrupa’da işler iyi gitmiyor. Avrupa’da hem siyasi hem iktisadi çerçevede işler iyi gitmiyor. Almanya’da Merz hükümetinin 100 günü doldu. Biz Merz hükümetinin 100 günlük muhasebesini ortaya çıkarmalıyız. İktidarlar için ilk 100 gün çok önemli. Vaatlerinizin ne kadarını hayata geçirebildiniz? Politikalarınız, ne kadar söz verdiğiniz şekilde ilerledi? Bunların hepsinin muhakemesini yapacağız. Friedrich Merz iktidara gelmeden önce, yani seçim döneminde, çok iddialı söylemlerde bulundu. Neydi bu söylemlerden bir tanesi? ‘Almanya artık eski Almanya değil. Bunun sorumluları var. İktidar olduğumuzda Almanya’yı eski Almanya yapacağız. Alman toplumu refah toplumlarının çok gerisinde kaldı. İktidarımızda tekrar refah toplumu olacağız’ dedi. Güçlü bir Almanya’yı tekrar tesis edeceğini söyledi. Çünkü güçlü bir Almanya, aynı zamanda güçlü bir Avrupa Birliği anlamına geliyor.
Bu söylemi Brüksel’e, AB’ye mal ettirdi. Bu söylem sayesinde Merz’in popülerliği Brüksel ve AB’de yükseldi. Ancak bugün gelinen noktada durum şu: Birkaç gün önce Merz, partisinin bir eyalet kongresinde çok farklı şeyler söyledi. ‘Devletimizin refah dönemi bitmiştir’ dedi. Halbuki 100 gün önce, ‘Eski Almanya’yı geri getireceğiz’ diyordu. ‘Devlet olarak kazancımız, giderlerimizi karşılamıyor’ dedi. Halbuki Almanya, 2023 yılında 297 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Yetmez, Merz ne dedi? ‘Biz eğer bunu yapmazsak, sağlık kasalarında, emekli sandıklarında ve işsizlik fonlarında hiçbir şeyi ödeyemez noktaya geliriz’ dedi. Bunu söyleyen, 4.2 trilyon dolar GSMH’sı olan Almanya’nın Başbakanı. Yani gerekli önlemleri alamazsa, bir süre sonra sosyal devlet görevlerini yerine getiremeyeceğini söylüyor. Oysa ki biz Merz’in söyleminden şunu anlıyoruz: Almanya, sosyal devlet hukukuyla sadece Avrupa’da değil, dünya çapında tanınıyor ve oldukça güçlü bir yapıya sahip. Merz bu söylemle, sosyal hukuk devlet çerçevesinde erozyon ile karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Yani eğer sosyal devlet yapısında veya sosyal devlet hukukunun erozyona uğratılması gibi bir durum yaşanacaksa veya refah tekrar sağlanacaksa, bunu açıklaması gerekiyor.”
‘Avrupa, Ukrayna’daki savaşı engelleyebilirdi ama NATO politikalarının arkasında durdular’
2019 yılında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in “Bahçe” açıklamasını hatırlatan gazeteci Erdal Tekin, Avrupa’nın refah toplumunu oluşturarak kendisine “bahçe” demesine karşın, NATO politikalarının uygulayıcısı olarak birçok krize sebep olduğunu ve nihayetinde bu krizlerden kendisinin de zarar gördüğünü aktardı:
“Almanya sanayi devrimini en geç tamamlayan ülkelerden birisidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın refah toplumuna erişmesini sağlayan en önemli hususlardan birisi, Rusya’dan gelen ucuz enerji kaynaklarıdır. Bu ucuz enerji kaynakları yeni istihdam yarattığı gibi, refah toplumunun gelişmesinde de ciddi anlamda katma değer oluşturmuştur. Ancak gelinen noktada 2021 sonrası Avrupa coğrafyasında Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte çok şey değişti. Küresel enflasyonla birlikte başta Almanya olmak üzere, Avrupa coğrafyasında çekirdek enflasyonun beş-altı katı oranında enerji enflasyonu yaşandı. Bu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa’yı etkileyen en önemli sonuçlarından birisi. Uluslararası olumsuz gelişmelere bakarsak aslında Avrupa masum değil. Tam aksine birçok gelişmede Avrupa coğrafyasının lokomotif ülkelerinin mahir olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa’nın ortasında Yugoslavya diye bir ülke vardı. Bir gecede bu ülkeyi böldüler, altı devlet oluşturdular. Bir devletten altı tane devlet çıktı.
Avrupa coğrafyasının haritasını değiştirdiler. Avrupa’nın lokomotif ülkeleri, yanı başlarındaki Ukrayna savaşını da göremedi. 2019 yılında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bir açıklama yaptı. ‘Biz, Avrupa’da öyle bir bahçe yarattık ki, bu bahçede en güzel çiçekler var’ dedi. Yani Avrupa coğrafyasının bir refah coğrafyası olduğunu söyledi. Ama o coğrafyada, o bahçeyi güzel bir şekilde izah eden Josep Borrell, iki adım ötesindeki vahşi ormanları göremedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı öngöremediler. Bu savaşı engelleyemezler miydi? Tabii ki engelleyebilirlerdi. Ama engellemediler. Neden? Trans-Atlantik yanlısı yanlış politikaların arkasında durdular. NATO gibi yayılmacı, savaş yanlısı bir birliğin bu coğrafyada Rusya’ya ve Çin’e karşı olan politikalarını geliştirmesinde öncülük yaptılar. İşte gelinen noktada Almanya başta olmak kaydıyla, Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkelerinin yanlış dış politikaları sonucunda Avrupa halkları, refah toplumu düzeyinin gerisinde kaldı. Üstüne hükümetler sürdürülebilir politika oluşturamadı, sorun çözme kabiliyetini yitirdi. Bunları da göz önünde bulundurursak Avrupa’daki siyasi, sosyal ve iktisadi krizlerin önüne geçilemedi.”
‘Biz siyaset biliminde Rusya’nın güvenliği Avrupa’nın, Arupa’nın güvenliği Rusya’nın güvenliği çerçevesinde değerlendirirdik’
Avrupa ülkelerinin Trans-Atlantik yanlısı politikayı takip ettiği için Rusya’yı güvenlik tehdidi olarak tanımlamaya başladığını vurgulayan Erdal Tekin, Avrupa halklarının ise bu konuda hükümetler ile aynı düşünmediğini ifade etti:
“Avrupa halkları şu anda uluslararası çerçevedeki gelişmelerin, kendi coğrafyasına birçok anlamda olumsuz etkilemesinden rahatsızlık duyuyor. Avrupa halkları ile ülkelerindeki siyasi otoritelerin aynı çerçevede düşünmediği birçok nokta var. ‘Rusya tehlikesini oluşturan’ söyleme yani Trans-Atlantik düşüncesine Avrupa halklarının tamamının katıldığı kanaatinde değilim. Çünkü kamuoyunda biz bunu görüyoruz. Yıllarca siyasette, iktisadi çerçevede vs. tüm unsurlarıyla Rusya ile koordinasyon sağlamış olan Avrupa ülkeleri, ki Almanya ve Fransa gibi lokomotif ülkeler bunlar, nasıl oluyor da bir gecede Rusya’yı tehdit olarak görüyor? Rusya nasıl bir anda Avrupa güvenliği için tehdit oluşturuyor? Biz siyaset biliminde Rusya’nın güvenliği Avrupa’nın, Arupa’nın güvenliği Rusya’nın güvenliği çerçevesinde değerlendirirdik. Avrupa’nın lokomotif ülkeleri, Putin’in 2021’de ABD’ye, NATO’ya, Fransa’ya ve Almanya’ya sunmuş olduğu bildirgeyi sağlıklı bir şekilde değerlendirmiş olsaydı, ki o bildirge her iki tarafı da içine alan bir güvenlik bildirgesiydi, bugün Alaska sonrasında Washington’da Avrupa liderleri, Trump’ın önünde dizilip tek taraflı bir güvenlikten bahsetmezdi. Putin Doktrini’ni 2021’de Avrupa sağlıklı değerlendiremedi. Neden? Trans-Atlantik yanlısı tek tarz siyasetin çerçevesinde kaldıkları için. Bugün, tek taraflı bir güvenlikten bahsedebilir misiniz? Çok taraflı olur güvenlik. Ukrayna’nın güvenliği olacak. Peki Rusya’nın güvenliği?
Avrupa coğrafyasının güvenliği? Avrupa coğrafyası, kendi coğrafyasına yönelik bir güvenlik tehdidi olduğunu düşünüyorsa öncelikle NATO ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerekir. Önce ABD ve Trans-Atlantik politikalarını rehabilite etmesi gerekir. Avrupa coğrafyasının geleceğini konuşurken aynı zamanda dünyanın ve insanlığın geleceğini de konuşuyoruz. Ama bugün gelinen noktada Avrupa coğrafyasının lokomotif ülkeleri, savaşı bitirmek için politika oluşturmak yerine; devlet geleneği olmayan, devlet işleyişinden bihaber olan Trump gibi bir tüccarın peşine takılarak dünyaya yeniden demokrasi, refah, düzen getirme unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki Trump Alaska zirvesinde, Putin ile beraber çok güzel bir mesaj verdi. Trump, ‘Evet, dünya bir sisteme sahip. Ama biz o sisteme uymak zorunda değiliz. Sistemin kendisi biziz’ dedi. Karşısında Merz, Macron, Meloni varken dahi bunu itiraf edebildi. Peki Avrupa, nasıl bir Avrupa? Değerler ile ifade ettiğimiz Avrupa ki bu değerler için ağır bedel ödemiştir Avrupa, nasıl oluyor da yanı başındaki savaşı durdurabilecek güce ve kudrete sahip olduğu halde adım atamıyor? Esas bu soruya yanıt bulmalıyız.”
‘Merkel, Minsk Antlaşması’nı uygulamadı. Sonra da başbakanlığı bırakıp gitti’
Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerinin, Rusya’nın tekliflerini, bildirilerini ve diplomatik konumunu değerlendirmeye almayarak ciddi bir krize sebep olduğunu ifade eden Erdal Tekin, Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’in Misnk Antlaşmaları’nı uygulamadığını hatırlatarak şunları söyledi:
“Uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerin altında imzası olan ülkeler, bu sözleşmeleri kendi iç hukukunun üstünde tutmak zorundadır. O imzaladıkları sözleşmeyi ayrıca ilerleyen süreçte kendi iç hukuklarına entegre etmek durumundalar. Ben şimdi sorarım: Minsk Antlaşması vardı uluslararası çerçevede. Peki bu anlaşmayı sayın Merkel, neden uygulamadı? 2021 yılının sonuna kadar bu sözleşmenin gerekleri neden yerine getirilmedi? Kendisi başbakanlığı bırakıp gitti. Aynı zamanda Merkel’in bu yaptığı, Avrupa Birliği’nin dış politikasını engelledi. Üstüne AB’nin güvenlik stratejileri altüst oldu. Bugün AB coğrafyası güvenlik konusunda sorun yaşıyorsa, kendisine bir tehdit görüyorsa, stratejik planlar oluşturulmak isteniyor ve başarısız olunuyorsa, sebebi bu sözleşmelerin maddelerini içtihat haline getirmeyen AB lokomotif ülkeleridir. Bugün Avrupa’daki olumsuz gelişmelerin çoğunu medya yazmıyor. Ayrıca Avrupa coğrafyası, karşı tarafı dineme konusunda da geride kaldı. Vladimir Putin, 2016’da ilk uyarısını yapmıştı. Birleşmiş Milletler’de çıktı, uluslararası topluma hitaben ‘Benim bahçeme yanaşmayın. NATO’nun yayılmacı politikalarını geliştirerek benim bahçeme yakın ülkelerde askeri unsurlar oluşturmayın’ dedi. Yine 2019’da da bunu söyledi. 2021 yılında da ‘Yapmayın, alın size bir güvenlik bildirisi. Okuyun, değerlendirin, görüşelim’ dedi. Yapmadılar.
Gelinen noktada karşı tarafı dinlemeyen bir Avrupa var. Avrupa Birliği, uluslararası sorunlardan kaynaklı olumsuz etkileri çözebilme yetkinliğini yitirmiş durumda. Merz hükümeti, 100 gün önce yani iktidara gelmeden önce çok iddialı konuştu. ‘Eski Almanya’yı geri getireceğiz’ dedi. Bugün gelinen noktada Merz bırakın eski Almanya’yı geri getirmeyi, doğrudan ‘Refah toplumu olmaktan uzaklaştık, oraya dönmek çok zor’ dedi. AB, kendi enstrümanlarını kullanmak zorunda. AB, kendi coğrafyasından kaynaklı sorunları kendi içtihatları ile çözmek zorunda. Ve Avrupa Birliği, savaş karşıtı bir birlik olarak ortaya çıkmıştır, dünyada savaşların bir daha olmaması için savaş yanlısı siyaset ve politikalardan derhal uzaklaşmalı. Çünkü biz günümüze kadar AB’yi, değerler manzumesi olarak adlandırırdık.”