Araştırmalar ortaya koydu: Sıcak hava dalgası yaşlandırıyor

Bilim insanları tekrarlayan sıcak hava dalgasına maruz kalmanın insanları yaşlandırdığını ortaya koydu. 26.08.2025

Tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını bilimsel olarak kanıtlandı. İki yıl içerisinde fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalmak biyolojik yaşı ortalama 9 gün ilerletiyor. 25 bin kişinin verileri analiz edildiÇin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yıllarında kaydedilen sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verilerini kullanarak katılımcıların biyolojik yaşını belirledi.2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediğini ortaya koyan araştırmacılar, açık havada daha çok zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı olduğunu belirtti. Çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." ifadesini kullandı.Gelecekteki etkileri daha ağır olacakSıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına işaret eden Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin "daha ağır" ve uzun süreli olabileceği değerlendirmesi yaptı.Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere dikkati çektiğini vurguladı. Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

