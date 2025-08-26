https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/arastirmalar-ortaya-koydu-sicak-hava-dalgasi-yaslandiriyor-1098847211.html
Araştırmalar ortaya koydu: Sıcak hava dalgası yaşlandırıyor
Araştırmalar ortaya koydu: Sıcak hava dalgası yaşlandırıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tekrarlayan sıcak hava dalgasına maruz kalmanın insanları yaşlandırdığını ortaya koydu. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T15:12+0300
2025-08-26T15:12+0300
2025-08-26T15:12+0300
sağlik
tayvan
abd
çin
nature climate change
sıcak hava dalgası
yaşlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732217_0:132:2803:1709_1920x0_80_0_0_5990c6b38b0c9d4f9b9490a1b18483e9.jpg
Tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını bilimsel olarak kanıtlandı. İki yıl içerisinde fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalmak biyolojik yaşı ortalama 9 gün ilerletiyor. 25 bin kişinin verileri analiz edildiÇin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yıllarında kaydedilen sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verilerini kullanarak katılımcıların biyolojik yaşını belirledi.2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediğini ortaya koyan araştırmacılar, açık havada daha çok zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı olduğunu belirtti. Çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." ifadesini kullandı.Gelecekteki etkileri daha ağır olacakSıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına işaret eden Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin "daha ağır" ve uzun süreli olabileceği değerlendirmesi yaptı.Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere dikkati çektiğini vurguladı. Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/asiri-sicaklar-bitti-mi-yazin-son-haftasinda-hava-nasil-olacak-1098792351.html
tayvan
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732217_174:0:2629:1841_1920x0_80_0_0_280f5b93b71994ceceaf5b743d62dc68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tayvan, abd, çin, nature climate change, sıcak hava dalgası, yaşlanma
tayvan, abd, çin, nature climate change, sıcak hava dalgası, yaşlanma
Araştırmalar ortaya koydu: Sıcak hava dalgası yaşlandırıyor
Bilim insanları tekrarlayan sıcak hava dalgasına maruz kalmanın insanları yaşlandırdığını ortaya koydu.
Tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını bilimsel olarak kanıtlandı. İki yıl içerisinde fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalmak biyolojik yaşı ortalama 9 gün ilerletiyor.
25 bin kişinin verileri analiz edildi
Çin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yıllarında kaydedilen sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verilerini kullanarak katılımcıların biyolojik yaşını belirledi.
2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediğini ortaya koyan araştırmacılar, açık havada daha çok zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı olduğunu belirtti. Çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." ifadesini kullandı.
Gelecekteki etkileri daha ağır olacak
Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına işaret eden Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin "daha ağır" ve uzun süreli olabileceği değerlendirmesi yaptı.
Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere dikkati çektiğini vurguladı. Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.