https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/asiri-sicaklar-bitti-mi-yazin-son-haftasinda-hava-nasil-olacak-1098792351.html

Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?

Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T10:11+0300

2025-08-24T10:11+0300

2025-08-24T10:23+0300

türki̇ye

bursa hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098792475_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_0d7d9f836e6b397f60efc0d06436b847.png

Bu hafta Ağustos2un son haftasına giriliyor. Peki hava sıcaklıkları düşecek mi? Ağustos'un son haftasında hava durumu nasıl olacak?25 Ağustos haftası hava durumu nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar Türkiye genelde kademe kademe etkisini yitirecek.Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyorHava sıcaklıkları bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.Yağış var mı?Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumuBazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizli-ve-malatya-yanginlarinda-son-durum-pamukkalede-yangin-buyuk-oranda-kontrol-altinda-1098791961.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu istanbul, ankara hava durumu, giresun hava durumu, bursa hava durumu, izmir hava durumu