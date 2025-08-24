https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/asiri-sicaklar-bitti-mi-yazin-son-haftasinda-hava-nasil-olacak-1098792351.html
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T10:11+0300
2025-08-24T10:11+0300
2025-08-24T10:23+0300
türki̇ye
bursa hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098792475_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_0d7d9f836e6b397f60efc0d06436b847.png
Bu hafta Ağustos2un son haftasına giriliyor. Peki hava sıcaklıkları düşecek mi? Ağustos'un son haftasında hava durumu nasıl olacak?25 Ağustos haftası hava durumu nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar Türkiye genelde kademe kademe etkisini yitirecek.Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyorHava sıcaklıkları bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.Yağış var mı?Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumuBazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/denizli-ve-malatya-yanginlarinda-son-durum-pamukkalede-yangin-buyuk-oranda-kontrol-altinda-1098791961.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098792475_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_6cce2421417172e93458d6e7a8b49737.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu istanbul, ankara hava durumu, giresun hava durumu, bursa hava durumu, izmir hava durumu
hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu istanbul, ankara hava durumu, giresun hava durumu, bursa hava durumu, izmir hava durumu
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?
10:11 24.08.2025 (güncellendi: 10:23 24.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bu hafta Ağustos2un son haftasına giriliyor. Peki hava sıcaklıkları düşecek mi? Ağustos'un son haftasında hava durumu nasıl olacak?
25 Ağustos haftası hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar Türkiye genelde kademe kademe etkisini yitirecek.
Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor
Hava sıcaklıkları bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.
Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Giresun hava durumu: 24 derece