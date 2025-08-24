Türkiye
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?
Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bu hafta Ağustos2un son haftasına giriliyor. Peki hava sıcaklıkları düşecek mi? Ağustos'un son haftasında hava durumu nasıl olacak?25 Ağustos haftası hava durumu nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar Türkiye genelde kademe kademe etkisini yitirecek.Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyorHava sıcaklıkları bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.Yağış var mı?Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumuBazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Aşırı sıcaklar bitti mi? Yazın son haftasında hava nasıl olacak?

24.08.2025
Ayrıntılar geliyor
Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bu hafta Ağustos2un son haftasına giriliyor. Peki hava sıcaklıkları düşecek mi? Ağustos'un son haftasında hava durumu nasıl olacak?

25 Ağustos haftası hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugünden itibaren kavurucu sıcaklar Türkiye genelde kademe kademe etkisini yitirecek.

Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor

Hava sıcaklıkları bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.
Sıcakların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Yağış var mı?

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu Karabük, Tokat'ta sgök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Edirne 32 derece
Balıkesir 31 derece
İstanbul 30 derece
Denizli 35 derece
İzmir 35 derece
Manisa 35 derece
Adana 35 derece
Antalya 31 derece
Ankara 31 derece
Samsun 29 derece
Trabzon 28 derece
Erzurum 33 derece
Diyarbakır 41 derece
Gaziantep 40 derece
Bursa 30 derece
Giresun hava durumu: 24 derece
