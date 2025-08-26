https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/akaryakitta-tabelalar-degisiyor-benzine-zam-1098832909.html

Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzine zam

Akaryakıt ürünlerinden benzine zam gelmesi bekleniyor. Benzin zammının çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması bekleniyor. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Petroldeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.Benzine zamÇarşamba gününden itibaren tabelaya yansıması beklenen zam ile birlikte 3 büyük şehirde benzin fiyatları ne kadar olacak?Bir depo kaç liraya dolacak?Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.

