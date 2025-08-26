Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzine zam

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/akaryakitta-tabelalar-degisiyor-benzine-zam-1098832909.html
Akaryakıt ürünlerinden benzine zam gelmesi bekleniyor. Benzin zammının çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
Petroldeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.Benzine zamÇarşamba gününden itibaren tabelaya yansıması beklenen zam ile birlikte 3 büyük şehirde benzin fiyatları ne kadar olacak?Bir depo kaç liraya dolacak?Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.
09:00 26.08.2025 (güncellendi: 09:17 26.08.2025)
Akaryakıt ürünlerinden benzine zam gelmesi bekleniyor. Benzin zammının çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
Petroldeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.
Çarşamba gününden itibaren tabelaya yansıması beklenen zam ile birlikte 3 büyük şehirde benzin fiyatları ne kadar olacak?
İstanbul'da benzinin 52,85 liraya,
Ankara'da benzinin 55,68 liraya,
İzmir'de ise benzinin 53.95 liraya yükselmesi bekleniyor.
Bir depo kaç liraya dolacak?
Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.