ABD'nin savaş gemisi hamlesine Maduro'dan yanıt: 'Hiç kimse dokunmaya kalkışmasın'
ABD'nin savaş gemisi hamlesine Maduro'dan yanıt: 'Hiç kimse dokunmaya kalkışmasın'
26.08.2025
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi konuşlandırma kararına sert sözlerle karşı çıktı. Özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, “Hiç kimse Venezüella topraklarına dokunmaya kalkışmasın. O topraklar bizimdir ve biz onları koruyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin uyuşturucuyla mücadele politikasını hedef alan Maduro, 'Washington yönetiminin asıl sorunu kendi topraklarında ve Kolombiya ile Orta Amerika’daki kartellere karşı çözmesi gerektiğini' söyledi. Maduro, “Uyuşturucu mafyalarının kimler olduğunu çok iyi biliyorlar. Venezüella’nın topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi. 'Afganistan, Irak, Libya'ya müdahale ettiler, şimdi bizi suçluyorlar'ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu: "Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezüella’nın toprakları temizdir. Venezüella topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür"ABD’deki yüksek uyuşturucu kullanım oranına da değinen Maduro, “Kuzey Amerika toplumu dünyada en yüksek kullanım oranına sahip. ABD’nin ‘uyuşturucuya karşı savaş’ dediği girişim başarısızdır. Kendi halkını koruyamıyorlar, onları tedavi etmek zorundalar” ifadelerini kullandı.Bağımsızlığın önemine dikkat çeken Venezüella lideri, tehdidin yalnızca kendi ülkelerine değil tüm bölgeye yöneldiğini vurguladı: Maduro, uyuşturucu ile mücadele konusunda komşu ülke Kolombiya ile iş birliğine hazır olduklarını da dile getirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi göndermesine tepki göstererek, ülkesinin topraklarının bağımsızlığını ve temizliğini vurguladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi konuşlandırma kararına sert sözlerle karşı çıktı. Özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, “Hiç kimse Venezüella topraklarına dokunmaya kalkışmasın. O topraklar bizimdir ve biz onları koruyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin uyuşturucuyla mücadele politikasını hedef alan Maduro, 'Washington yönetiminin asıl sorunu kendi topraklarında ve Kolombiya ile Orta Amerika’daki kartellere karşı çözmesi gerektiğini' söyledi. Maduro, “Uyuşturucu mafyalarının kimler olduğunu çok iyi biliyorlar. Venezüella’nın topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

'Afganistan, Irak, Libya'ya müdahale ettiler, şimdi bizi suçluyorlar'

ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:
"Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezüella’nın toprakları temizdir. Venezüella topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür"
ABD’deki yüksek uyuşturucu kullanım oranına da değinen Maduro, “Kuzey Amerika toplumu dünyada en yüksek kullanım oranına sahip. ABD’nin ‘uyuşturucuya karşı savaş’ dediği girişim başarısızdır. Kendi halkını koruyamıyorlar, onları tedavi etmek zorundalar” ifadelerini kullandı.
Bağımsızlığın önemine dikkat çeken Venezüella lideri, tehdidin yalnızca kendi ülkelerine değil tüm bölgeye yöneldiğini vurguladı:

Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Bizim gücümüz özgürlük, demokrasi ve barıştan gelir. Ahlaki olarak haklıyız, idealimiz var. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.

Maduro, uyuşturucu ile mücadele konusunda komşu ülke Kolombiya ile iş birliğine hazır olduklarını da dile getirdi.
