https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/maduro-rusya-bati-hegemonyasina-karsi-savasi-kazandi-1098531113.html

Maduro: Rusya, Batı hegemonyasına karşı savaşı kazandı

Maduro: Rusya, Batı hegemonyasına karşı savaşı kazandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, dünya ekonomisini boyunduruğu altına almaya çalışan ve uluslararası hukuku ihlal eden Batı’nın hegemonyasına karşı verdiği ekonomik, askeri, siyasi... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T10:51+0300

2025-08-12T10:51+0300

2025-08-12T10:55+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

rusya

vladimir putin

birleşmiş milletler (bm)

batı

dünya ticaret örgütü (dtö)

bm güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086698017_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_950f84bc22d5ec8b34ad529c6f82f595.jpg

Veneüzella lideri Nicolas Maduro, yerel televizyondaki bir programda, Rusya’nın Batı hegemonyasına karşı verdiği savaşı kazandığını söyledi.Maduro, “Rusya, muazzam bir güç sergilemiş, tüm darbelere, tüm yaptırımlara göğüs germiş bir ekonomi. Rusya ve Putin kazandı. Ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik savaşı kazandılar” şeklinde konuştu.Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduğu araştırmaya atıfta bulunarak, Batı'nın tek taraflı yaptırımlarının halkların sağlığına ve yaşamlarına büyük zararlar verdiğine dikkat çeken politikacı, bu bağlamda, Dünya Ticaret Örgütü'nün ‘tembellik ve korkaklık’ nedeniyle öldüğünü belirterek “küresel ekonomide oyun kurallarının olmadığını” vurguladı.Venezüella lideri, bu tür örgütlerin “ekonomilerin ABD'ye tabi olmasını sağlayacak zoraki hegemonya kurmak” istediklerini ekledi.Birleşmiş Milletler'i eleştirerek, Güvenlik Konseyi'nin çatışmalarda ve özellikle Filistin halkına yönelik olmak üzere katliamlarda etkisiz kaldığını söyleyen Maduro, “Birleşmiş Milletler ölümcül şekilde yaralandı. Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu Genel Kurul'a ve BM Sekreterliği'ne de düşüyor” diyerek Uluslararası Mahkeme'nin hareketsizliğine ve sivillerin ve gazetecilerin ölümüne dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusyanin-nazizmin-yenilgisindeki-rolunu-hazmedemeyen-bati-tarihi-yeniden-yaziyor-1098525829.html

venezüella

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, nicolas maduro, rusya, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm), batı, dünya ticaret örgütü (dtö), bm güvenlik konseyi