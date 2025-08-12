Türkiye
Maduro: Rusya, Batı hegemonyasına karşı savaşı kazandı
Maduro: Rusya, Batı hegemonyasına karşı savaşı kazandı
10:51 12.08.2025 (güncellendi: 10:55 12.08.2025)
© AP Photo / Matias DelacroixPresident Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix)
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Abone ol
Rusya’nın, dünya ekonomisini boyunduruğu altına almaya çalışan ve uluslararası hukuku ihlal eden Batı’nın hegemonyasına karşı verdiği ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik savaşı kazandığını söyleyen Venezüella Devlet Başkanı Maduro, uluslararası örgütlerdeki derin krize işaret etti.
Veneüzella lideri Nicolas Maduro, yerel televizyondaki bir programda, Rusya’nın Batı hegemonyasına karşı verdiği savaşı kazandığını söyledi.
Maduro, “Rusya, muazzam bir güç sergilemiş, tüm darbelere, tüm yaptırımlara göğüs germiş bir ekonomi. Rusya ve Putin kazandı. Ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik savaşı kazandılar” şeklinde konuştu.
Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduğu araştırmaya atıfta bulunarak, Batı'nın tek taraflı yaptırımlarının halkların sağlığına ve yaşamlarına büyük zararlar verdiğine dikkat çeken politikacı, bu bağlamda, Dünya Ticaret Örgütü'nün ‘tembellik ve korkaklık’ nedeniyle öldüğünü belirterek “küresel ekonomide oyun kurallarının olmadığını” vurguladı.
Venezüella lideri, bu tür örgütlerin “ekonomilerin ABD'ye tabi olmasını sağlayacak zoraki hegemonya kurmak” istediklerini ekledi.
Birleşmiş Milletler'i eleştirerek, Güvenlik Konseyi'nin çatışmalarda ve özellikle Filistin halkına yönelik olmak üzere katliamlarda etkisiz kaldığını söyleyen Maduro, “Birleşmiş Milletler ölümcül şekilde yaralandı. Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu Genel Kurul'a ve BM Sekreterliği'ne de düşüyor” diyerek Uluslararası Mahkeme'nin hareketsizliğine ve sivillerin ve gazetecilerin ölümüne dikkat çekti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
‘Rusya’nın Nazizmin yenilgisindeki rolünü hazmedemeyen Batı tarihi yeniden yazıyor’
09:39
