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ABD'den yeni vize şartı: '15 bin dolara kadar teminat yatırın'
ABD'den yeni vize şartı: '15 bin dolara kadar teminat yatırın'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'belirli ülkelerden' gelen iş ve turist vizesi başvuru sahiplerinin vize alabilmeleri için 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Aylık Vize Tahvil Pilot Programı başlattığını duyurdu. Buna göre 'belirli ülkelerin vatandaşları' vize alabilmek için 15 bin dolara kadar teminat yatırmak zorunda kalacak.Yapılan açıklamada, iş ya da turistik amaçlı geçici ziyaretçi (B-1/B-2) olarak vize başvurusunda bulunan ve bakanlık tarafından 'vize aşımı oranlarının yüksek olduğu tespit edilen ülkelerin' vatandaşlarının yeni duyurulan pilot programa tabii tutulacağı belirtildi.Kararda, konsolosluk görevlilerinin, vize verilme koşulu olarak, kapsam dahilindeki göçmen olmayan vize başvuru sahiplerinden 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını talep edebileceği ifade edildi.'Belirli havalimanlarından giriş çıkış yapılacak'Tahvil şartlarını yerine getirmek için, kişilerin pilot program için belirlenen belirli havalimanları üzerinden ABD'ye giriş ve çıkış yapmaları gerektiği açıklandı. Bu havalimanlarının ise ülkeden çıkış yaptığını otomatik olarak doğrulayacak donanıma sahip olacağı belirtildi.Hangi ülke vatandaşlarından istenecek?Belgede, ABD'nin diplomatik misyonlarının, tarama ve inceleme süreçlerinin yetersiz olduğu ülkelerde ve özellikle kişinin ikamet zorunluluğu olmadan vatandaşlık kazandığı yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan ülkelerde yeni düzenlemeyi uygulayacağı belirtildi.Belgede, Dışişleri Bakanlığı'nın etkilenen ülkeleri ve tahvil gereksinimlerini resmi web sitesinde açıklayacağı ifade edildi.
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abd, b-1, b-2, vize, vize başvuru
abd, b-1, b-2, vize, vize başvuru

ABD'den yeni vize şartı: '15 bin dolara kadar teminat yatırın'

22:46 04.08.2025
© FotoğrafABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'belirli ülkelerden' gelen iş ve turist vizesi başvuru sahiplerinin vize alabilmeleri için 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını gerektiren, vize süresini aşanlara yönelik bir yıllık bir program başlatıldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Aylık Vize Tahvil Pilot Programı başlattığını duyurdu. Buna göre 'belirli ülkelerin vatandaşları' vize alabilmek için 15 bin dolara kadar teminat yatırmak zorunda kalacak.
Yapılan açıklamada, iş ya da turistik amaçlı geçici ziyaretçi (B-1/B-2) olarak vize başvurusunda bulunan ve bakanlık tarafından 'vize aşımı oranlarının yüksek olduğu tespit edilen ülkelerin' vatandaşlarının yeni duyurulan pilot programa tabii tutulacağı belirtildi.
Kararda, konsolosluk görevlilerinin, vize verilme koşulu olarak, kapsam dahilindeki göçmen olmayan vize başvuru sahiplerinden 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını talep edebileceği ifade edildi.

'Belirli havalimanlarından giriş çıkış yapılacak'

Tahvil şartlarını yerine getirmek için, kişilerin pilot program için belirlenen belirli havalimanları üzerinden ABD'ye giriş ve çıkış yapmaları gerektiği açıklandı. Bu havalimanlarının ise ülkeden çıkış yaptığını otomatik olarak doğrulayacak donanıma sahip olacağı belirtildi.

Hangi ülke vatandaşlarından istenecek?

Belgede, ABD'nin diplomatik misyonlarının, tarama ve inceleme süreçlerinin yetersiz olduğu ülkelerde ve özellikle kişinin ikamet zorunluluğu olmadan vatandaşlık kazandığı yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan ülkelerde yeni düzenlemeyi uygulayacağı belirtildi.
Belgede, Dışişleri Bakanlığı'nın etkilenen ülkeleri ve tahvil gereksinimlerini resmi web sitesinde açıklayacağı ifade edildi.
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