ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında Lübnanlı gazetecilere 'medeni'... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Barrack’tan gazetecilere uygunsuz çıkış: ‘Bu iş hayvani bir hal alırsa biz ayrılırız’
19:46 26.08.2025 (güncellendi: 20:45 26.08.2025)
ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında Lübnanlı gazetecilere 'medeni' davranmaları gerektiğini, 'hayvanca' davranmaları halinde salonu terk edeceğini söyledi.
Trump’ın özel temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı gazetecileri basın toplantısında azarladı.
Yardımcısı Morgan Ortagus'la birlikte Beyrut’ta bulunan ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Hizbullah’ı silahsızlandırma çabalarının bir parçası olarak kentte basın toplantısı düzenledi.
'Medeni, nazik, hoşgörülü davranın'
Basın toplantısı sırasında, aynı anda soru sormaları nedeniyle gazetecileri azarlayan Barrack, bu davranışın Orta Doğu’da yaygın olduğunu belirterek şunları söyledi:
Lütfen bir an sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvanca bir hâl almaya başladığı anda biz çekiliriz. Ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız medeni, nazik, hoşgörülü davranın, çünkü bölgede yaşanan sorunun kaynağı da bu. Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu sanıyorsunuz? Bunun Morgan (Ortagus) ve benim için ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu deliliğe katlanmak için buradayız.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama
Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise ismini anmadan, 'bugün ağırladığı misafirlerinden birinin' yaptığı açıklamalardan 'üzüntü duyulduğunu' açıkladı. Lübnan basını ise Barrack'ın ifadelerini 'ırkçı' ve 'aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.