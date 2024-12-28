https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/suphan-dagi-dagcilara-gecit-vermedi-zirve-tirmanisi-yarida-kaldi-1092128055.html

Süphan Dağı, dağcılara geçit vermedi: Zirve tırmanışı yarıda kaldı

Süphan Dağı, dağcılara geçit vermedi: Zirve tırmanışı yarıda kaldı

Sputnik Türkiye

Süphan Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar kötü hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar güvenlik nedeniyle geri döndü. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul Asya Dağcılık Spor Kulübü'nden 12 dağcının, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan ve 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yarıda kaldı. 12 dağcı, zorlu kış şartları ve hava muhalefeti nedeniyle 3 bin 750 metreden geri dönmek zorunda kaldı.Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ve Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Süphan Dağı, yaz aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktası olurken, kışın çetin şartlarıyla dağcıları zorluyor. Tırmanış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Asya Dağcılık Spor Kulübü üyesi dağcılar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen tırmanışa geçti.Ekip, 3 bin 750 metreye kadar başarılı bir şekilde ilerlerken, aşırı soğuk hava ve zorlu rüzgar şartları nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Zirve hedefini gerçekleştiremeyen ekip, güvenlik nedeniyle iniş kararı aldı. Sorunsuz bir iniş gerçekleştiren ekip, kazasız bir şekilde dönüş yaptı.Dondurucu soğuk dağcıları zorladıDağcı rehber Murat Ali Koç, tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, "Hava şartları gerçekten çok çetindi. Süphan Dağı'nın zirvesine ulaşmak istedik ancak aşırı soğuk nedeniyle ekip sağlığını riske atmamak adına geri dönme kararı aldık" dedi. Tırmanış ekibindeki diğer dağcılar da dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve bir noktada tırmanışı bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/zirve-tirmanisi-yapan-dagci-erciyes-daginda-3-bin-850-metrede-mahsur-kaldi-1090146925.html

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süphan dağı, dağcı, dağcılık, tırmanış, kamp