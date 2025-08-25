https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1098805169.html
25.08.2025
YKS tercih sonuçları açıklandı: ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
09:48 25.08.2025 (güncellendi: 10:22 25.08.2025)
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi.
YKS sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."
Elektronik kayıtlar, 1-3 Eylül'de yapılabilecek
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
YKS Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/
adresinden erişilebilecek. Adaylar, 2025 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr
" adresinden açıklandığını bildirdi.