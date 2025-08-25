https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1098805169.html

YKS tercih sonuçları açıklandı: ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi.YKS sonuçları açıklandı mı?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Elektronik kayıtlar, 1-3 Eylül'de yapılabilecekÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.YKS Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek. Adaylar, 2025 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.ÖSYM'den açıklamaÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.

