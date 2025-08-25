https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-universite-tercih-sonuclari-icin-gozler-osymde-yks-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1098804630.html

YKS üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS’de milyonlarca öğrenci, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. ÖSYM’nin açıklama yapacağı tarih, hem adaylar hem de aileler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Üniversite kayıt tarihlerinin de artık iyice yaklaşmasıyla birlikte tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında YKS yerleştirme sonuçlarının, tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Bu nedenle sonuçların Ağustos ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor. ÖSYM tarafından resmi tarih paylaşıldığında adaylar, sonuçlara anında erişebilecek.YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

