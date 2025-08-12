https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/2025-yks-tercihleri-yarin-sona-eriyor-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1098536036.html

2025-YKS tercihleri yarın sona eriyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025-YKS tercihleri yarın sona eriyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek. 19 Temmuz’da açıklanan sınav sonuçlarının ardından başlayan tercih dönemi 1 Ağustos’ta açılmıştı.Tercihler online yapılıyorAdaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapabiliyor. ÖSYM, adayların tercihlerini yarına kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlatırken, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.Milyonlarca aday sınava girdi21-22 Haziran’da yapılan 2025-YKS’ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ye ise 2 milyon 351 bin 641 aday katıldı.YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) akademik takvimine göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.

