YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu
YKS 2025'te TYT ve AYT sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, tercihini yaptı. Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar... 25.08.2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda hem TYT hem de AYT sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, tercihini Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'nden yana kullandı.Çocukluk hayali bilgisayar mühendisliğiBaşarılı öğrenci, ortaokul yıllarından itibaren bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirterek, “Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum” dedi.Gelecek hedeflerini anlattıÖzyurtseven, üniversite eğitimi süresince kendisini geliştirmeyi planladığını vurguladı:“Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum.”Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu

15:53 25.08.2025
Abone ol
YKS 2025’te TYT ve AYT sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, tercihini yaptı. Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleştiğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda hem TYT hem de AYT sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, tercihini Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'nden yana kullandı.

Çocukluk hayali bilgisayar mühendisliği

Başarılı öğrenci, ortaokul yıllarından itibaren bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirterek, “Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum” dedi.

Gelecek hedeflerini anlattı

Özyurtseven, üniversite eğitimi süresince kendisini geliştirmeyi planladığını vurguladı:

Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum.
Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.
