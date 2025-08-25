https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-birincisi-ahmet-eren-ozyurtsevenin-tercihi-belli-oldu-1098820980.html

YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda hem TYT hem de AYT sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, tercihini Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'nden yana kullandı.Çocukluk hayali bilgisayar mühendisliğiBaşarılı öğrenci, ortaokul yıllarından itibaren bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirterek, “Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum” dedi.Gelecek hedeflerini anlattıÖzyurtseven, üniversite eğitimi süresince kendisini geliştirmeyi planladığını vurguladı:“Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum.”Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.

