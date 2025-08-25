Türkiye
Yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişlerdi: Fatih’te 2 Hollandalı kardeşin ölümünde 4 gözaltı
Yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişlerdi: Fatih’te 2 Hollandalı kardeşin ölümünde 4 gözaltı
İstanbul Fatih’teki bir otelde 15 ve 17 yaşındaki iki Hollandalı turist ölü bulundu. Polis araştırmalarında çocukların ölmeden bir gün önce babalarıyla... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesi Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan bir otelde, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.Ölmeden önce yemek yemişlerPolisin araştırmasına göre, çocuklar 20 Ağustos'ta babaları Rashid Mohammed Ajoeb ile birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki farklı iş yerinde yemek yedi. Yedikleri yemeklerden sonra rahatsızlanan çocuklar, ertesi gün otelden hiç çıkmadı. 21 Ağustos'ta ise ikisi de ölü bulundu.Baba hastanede tedavi altındaÇocukların babası Ajoeb'un da benzer şekilde rahatsızlandığı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.4 iş yeri sahibi gözaltına alındıOlayla ilgili polis ekipleri, çocukların yemek yediği iş yerlerinin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç.'yi gözaltına aldı. İki iş yerinden alınan yiyecek ve içecek numuneleri inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Şüpheliler serbest bırakıldıŞüphelilerden E.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişlerdi: Fatih’te 2 Hollandalı kardeşin ölümünde 4 gözaltı

© AAİstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuğun otelde ölü bulunmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı
İstanbul Fatih’teki bir otelde 15 ve 17 yaşındaki iki Hollandalı turist ölü bulundu. Polis araştırmalarında çocukların ölmeden bir gün önce babalarıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde yemek yedikleri belirlendi. Olayla ilgili 4 iş yeri sahibi gözaltına alınırken, numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İstanbul’un Fatih ilçesi Saraç İshak Mahallesi’nde bulunan bir otelde, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Ölmeden önce yemek yemişler

Polisin araştırmasına göre, çocuklar 20 Ağustos’ta babaları Rashid Mohammed Ajoeb ile birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki farklı iş yerinde yemek yedi. Yedikleri yemeklerden sonra rahatsızlanan çocuklar, ertesi gün otelden hiç çıkmadı. 21 Ağustos’ta ise ikisi de ölü bulundu.

Baba hastanede tedavi altında

Çocukların babası Ajoeb’un da benzer şekilde rahatsızlandığı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

4 iş yeri sahibi gözaltına alındı

Olayla ilgili polis ekipleri, çocukların yemek yediği iş yerlerinin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç.’yi gözaltına aldı. İki iş yerinden alınan yiyecek ve içecek numuneleri inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Şüphelilerden E.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
