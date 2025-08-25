https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yemek-yedikten-sonra-hayatini-kaybetmislerdi-fatihte-2-hollandali-kardesin-olumunde-4-gozalti-1098813403.html

Yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişlerdi: Fatih’te 2 Hollandalı kardeşin ölümünde 4 gözaltı

Yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişlerdi: Fatih'te 2 Hollandalı kardeşin ölümünde 4 gözaltı

İstanbul’un Fatih ilçesi Saraç İshak Mahallesi’nde bulunan bir otelde, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.Ölmeden önce yemek yemişlerPolisin araştırmasına göre, çocuklar 20 Ağustos’ta babaları Rashid Mohammed Ajoeb ile birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki farklı iş yerinde yemek yedi. Yedikleri yemeklerden sonra rahatsızlanan çocuklar, ertesi gün otelden hiç çıkmadı. 21 Ağustos’ta ise ikisi de ölü bulundu.Baba hastanede tedavi altındaÇocukların babası Ajoeb’un da benzer şekilde rahatsızlandığı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.4 iş yeri sahibi gözaltına alındıOlayla ilgili polis ekipleri, çocukların yemek yediği iş yerlerinin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç.’yi gözaltına aldı. İki iş yerinden alınan yiyecek ve içecek numuneleri inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Şüpheliler serbest bırakıldıŞüphelilerden E.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

