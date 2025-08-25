Günde 8 litre su içen kadın zehirlendi: 'Beyin hücreleri bir anda şişmeye başlar'

Türkiye
Bir günde 8 litre su içen kadın, su zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Uzmanlar, kısa sürede fazla su tüketiminin böbrekleri zorladığını, bulantı, kusma, kas krampları ve nöbetlere yol açabileceğini belirtiyor.
Günde 8 litre su içen bir kadın, kısa sürede çok fazla sıvı tükettiği için su zehirlenmesi yaşadı. Su zehirlenmesi, zamanında müdahale edilmediğinde hayati risk taşıyan bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Belirtiler ölümcül olabilir

Uzmanlara göre su zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme yer alıyor. Bu tablo ilerlediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Böbrekler yetersiz kalıyor

NTV'nin haberine göre, kısa sürede çok fazla su içildiğinde böbreklerin süzme kapasitesinin zorlandığını vurgulayan uzmanlar, "Böbrekler saatte 700 cc ile 1 litre sıvıyı süzebiliyor. Bu miktarın üzerindeki tüketim böbrekleri yetersiz bırakıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

'Beyin hücreleri bir anda şişmeye başlar'

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, aşırı su tüketiminin damarlardaki sodyum oranını azalttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Su, sodyumun daha çok olduğu yere hücre içine hareket eder. Bu da en belirgin beyin hücrelerinde olur. Beyin hücreleri bir anda şişmeye başlar."

Günlük su ihtiyacı ne kadar?

Prof. Dr. Yılmaz, su ihtiyacının yaş, cinsiyet, yaşam koşulları ve hareketliliğe göre değiştiğini ifade ederek, erkeklerin günlük 3-3,5 litre, kadınların ise 2-2,5 litre suya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Su içmenin en sağlıklı yolu

Uzmanlar, vücudun ihtiyacı olan suyu bir kerede değil gün içine yayarak içmenin en doğru yöntem olduğunu belirtiyor. Aksi durumda aşırı sıvı yüklenmesi, böbrek ve beyin sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.
