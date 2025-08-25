https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trumptan-iki-televizyonun-yayin-lisanslarini-iptal-etme-cagrisi-1098812336.html
Trump'tan, ABD'nin önde gelen ABC ve NBC kanallarına tehdit: 'Yayın lisansları iptal edilmeli'
Trump'tan, ABD'nin önde gelen ABC ve NBC kanallarına tehdit: 'Yayın lisansları iptal edilmeli'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, "sahte haber üretmekle" suçladığı ABC ve NBC televizyon kanallarının yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T12:38+0300
2025-08-25T12:38+0300
2025-08-25T12:57+0300
dünya
abd
donald trump
abc
nbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316648_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e13061a001d7f99569e34141c1873f71.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, başkanlığı hakkında olumsuz haberler yapan ABC ve NBC kanallarının yayın hakları için milyonlarca dolar ödemedikleri takdirde lisanslarını kaybetmeleri gerektiğini savundu.Trump, “dünyanın en kötü ve en taraflı televizyon kanallarından ikisi” olarak nitelediği ABC ve NBC televizyonlarını “sahte haber üretmekle” suçlayarak, “Neden yılda milyonlarca dolar lisans ücreti ödemiyorlar?” diye yazdı.ABD lideri, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakârlara yönelik haksız yayınları nedeniyle lisansları iptal edilmeli, ama en azından yüklü miktarda ücret ödemeliler” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1098811588.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316648_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9ab85ec124d7b025728c30eb11eea9f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, abc, nbc
abd, donald trump, abc, nbc
Trump'tan, ABD'nin önde gelen ABC ve NBC kanallarına tehdit: 'Yayın lisansları iptal edilmeli'
12:38 25.08.2025 (güncellendi: 12:57 25.08.2025)
ABD Başkanı Trump, "sahte haber üretmekle" suçladığı ABC ve NBC televizyon kanallarının yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, başkanlığı hakkında olumsuz haberler yapan ABC ve NBC kanallarının yayın hakları için milyonlarca dolar ödemedikleri takdirde lisanslarını kaybetmeleri gerektiğini savundu.
Trump, “dünyanın en kötü ve en taraflı televizyon kanallarından ikisi” olarak nitelediği ABC ve NBC televizyonlarını “sahte haber üretmekle” suçlayarak, “Neden yılda milyonlarca dolar lisans ücreti ödemiyorlar?” diye yazdı.
ABD lideri, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakârlara yönelik haksız yayınları nedeniyle lisansları iptal edilmeli, ama en azından yüklü miktarda ücret ödemeliler” diye ekledi.