Trump'tan, ABD'nin önde gelen ABC ve NBC kanallarına tehdit: 'Yayın lisansları iptal edilmeli'

ABD Başkanı Trump, "sahte haber üretmekle" suçladığı ABC ve NBC televizyon kanallarının yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, başkanlığı hakkında olumsuz haberler yapan ABC ve NBC kanallarının yayın hakları için milyonlarca dolar ödemedikleri takdirde lisanslarını kaybetmeleri gerektiğini savundu.Trump, “dünyanın en kötü ve en taraflı televizyon kanallarından ikisi” olarak nitelediği ABC ve NBC televizyonlarını “sahte haber üretmekle” suçlayarak, “Neden yılda milyonlarca dolar lisans ücreti ödemiyorlar?” diye yazdı.ABD lideri, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakârlara yönelik haksız yayınları nedeniyle lisansları iptal edilmeli, ama en azından yüklü miktarda ücret ödemeliler” diye ekledi.

