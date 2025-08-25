https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1098811588.html

Dnepropetrovsk'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Dpenpropetrovsk Bölgesi’ndeki Zaporojskoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 130 asker, bir tank ve 20 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri, mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 139 nokta yerle bir edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 151 İHA engellendi.

