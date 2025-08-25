Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Dnepropetrovsk'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Dnepropetrovsk'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Dpenpropetrovsk Bölgesi’ndeki Zaporojskoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 130 asker, bir tank ve 20 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri, mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 139 nokta yerle bir edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 151 İHA engellendi.
Dnepropetrovsk'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Dpenpropetrovsk Bölgesi’ndeki Zaporojskoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 130 asker, bir tank ve 20 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri, mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 139 nokta yerle bir edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 151 İHA engellendi.
