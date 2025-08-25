https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-kim-jong-unla-gorusmeyi-sabirsizlikla-bekliyorum-1098825979.html

Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı. Trump, iki liderin ileride görüşmesinin... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T19:58+0300

2025-08-25T19:58+0300

2025-08-25T19:58+0300

dünya

donald trump

kim jong-un

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore

abd

abd ordusu

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097496039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0661c5eabae4799ff83f3aa93edc5ddd.jpg

ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden görüşmeyi beklediğini duyurdu.Trump, iki liderin ileride bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bu ihtimal için 'sabırsızlıkla beklediğini' dile getirdi.Öte yandan Trump, ABD'yle Rusya’nın nükleer silahların azaltılması konusunu da görüştüğünü açıkladı. Trump, “Biz füzeler, nükleer silahlar ve daha birçok konuda konuşuyoruz. Nükleer silahların sınırlandırılmasını görüşüyoruz. Bu sürece Çin’i de dahil edeceğiz. Dünyada en fazla nükleer silaha biz sahibiz. Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Çin şu an geride olsa da beş yıl içinde bizi yakalayacak. Biz ise nükleer silahlardan arınmak istiyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/trump-abd-ukrayna-ihtilafinin-muzakere-yoluyla-cozumunu-destekliyor-1098794946.html

kuzey kore

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, abd ordusu, rusya