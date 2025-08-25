https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-kim-jong-unla-gorusmeyi-sabirsizlikla-bekliyorum-1098825979.html
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı. Trump, iki liderin ileride görüşmesinin... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T19:58+0300
2025-08-25T19:58+0300
2025-08-25T19:58+0300
dünya
donald trump
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
abd
abd ordusu
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097496039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0661c5eabae4799ff83f3aa93edc5ddd.jpg
ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden görüşmeyi beklediğini duyurdu.Trump, iki liderin ileride bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bu ihtimal için 'sabırsızlıkla beklediğini' dile getirdi.Öte yandan Trump, ABD'yle Rusya’nın nükleer silahların azaltılması konusunu da görüştüğünü açıkladı. Trump, “Biz füzeler, nükleer silahlar ve daha birçok konuda konuşuyoruz. Nükleer silahların sınırlandırılmasını görüşüyoruz. Bu sürece Çin’i de dahil edeceğiz. Dünyada en fazla nükleer silaha biz sahibiz. Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Çin şu an geride olsa da beş yıl içinde bizi yakalayacak. Biz ise nükleer silahlardan arınmak istiyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/trump-abd-ukrayna-ihtilafinin-muzakere-yoluyla-cozumunu-destekliyor-1098794946.html
kuzey kore
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097496039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_346cdf4160ff565b5d4e02ff90fbb7dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, abd ordusu, rusya
donald trump, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, abd ordusu, rusya
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı. Trump, iki liderin ileride görüşmesinin mümkün olduğunu belirterek bu ihtimali 'sabırsızlıkla beklediğini' söyledi.
ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden görüşmeyi beklediğini duyurdu.
Trump, iki liderin ileride bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bu ihtimal için 'sabırsızlıkla beklediğini' dile getirdi.
Öte yandan Trump, ABD'yle Rusya’nın nükleer silahların azaltılması konusunu da görüştüğünü açıkladı.
Trump, “Biz füzeler, nükleer silahlar ve daha birçok konuda konuşuyoruz. Nükleer silahların sınırlandırılmasını görüşüyoruz. Bu sürece Çin’i de dahil edeceğiz. Dünyada en fazla nükleer silaha biz sahibiz. Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Çin şu an geride olsa da beş yıl içinde bizi yakalayacak. Biz ise nükleer silahlardan arınmak istiyoruz” dedi.