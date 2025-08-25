Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-kim-jong-unla-gorusmeyi-sabirsizlikla-bekliyorum-1098825979.html
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı. Trump, iki liderin ileride görüşmesinin... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T19:58+0300
2025-08-25T19:58+0300
dünya
donald trump
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
abd
abd ordusu
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097496039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0661c5eabae4799ff83f3aa93edc5ddd.jpg
ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden görüşmeyi beklediğini duyurdu.Trump, iki liderin ileride bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bu ihtimal için 'sabırsızlıkla beklediğini' dile getirdi.Öte yandan Trump, ABD'yle Rusya’nın nükleer silahların azaltılması konusunu da görüştüğünü açıkladı. Trump, “Biz füzeler, nükleer silahlar ve daha birçok konuda konuşuyoruz. Nükleer silahların sınırlandırılmasını görüşüyoruz. Bu sürece Çin’i de dahil edeceğiz. Dünyada en fazla nükleer silaha biz sahibiz. Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Çin şu an geride olsa da beş yıl içinde bizi yakalayacak. Biz ise nükleer silahlardan arınmak istiyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/trump-abd-ukrayna-ihtilafinin-muzakere-yoluyla-cozumunu-destekliyor-1098794946.html
kuzey kore
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097496039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_346cdf4160ff565b5d4e02ff90fbb7dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, abd ordusu, rusya
donald trump, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, abd, abd ordusu, rusya

Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

19:58 25.08.2025
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı. Trump, iki liderin ileride görüşmesinin mümkün olduğunu belirterek bu ihtimali 'sabırsızlıkla beklediğini' söyledi.
ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gelecekte yeniden görüşmeyi beklediğini duyurdu.
Trump, iki liderin ileride bir araya gelmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, bu ihtimal için 'sabırsızlıkla beklediğini' dile getirdi.
Öte yandan Trump, ABD'yle Rusya’nın nükleer silahların azaltılması konusunu da görüştüğünü açıkladı.
Trump, “Biz füzeler, nükleer silahlar ve daha birçok konuda konuşuyoruz. Nükleer silahların sınırlandırılmasını görüşüyoruz. Bu sürece Çin’i de dahil edeceğiz. Dünyada en fazla nükleer silaha biz sahibiz. Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü. Çin şu an geride olsa da beş yıl içinde bizi yakalayacak. Biz ise nükleer silahlardan arınmak istiyoruz” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
DÜNYA
Trump: ABD, Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözümünü destekliyor
Dün, 13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала