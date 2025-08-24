https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/trump-abd-ukrayna-ihtilafinin-muzakere-yoluyla-cozumunu-destekliyor-1098794946.html
Trump: ABD, Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözümünü destekliyor
Trump: ABD, Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözümünü destekliyor
Sputnik Türkiye
24.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Vladimir Zelenskiy’e gönderdiği mesajda, Washington'un Ukrayna sorununun müzakereler yoluyla çözümünü desteklediğini belirtti.Zelenskiy’in X hesabından yayınladığı Trump’ın mesajında, “ABD, kalıcı ve uzun vadeli bir barışa yol açacak müzakereli çözümü destekliyor” ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı ayrıca çatışmayı artık sona erdirmenin zamanının geldiğini vurguladı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ABD'nin Ukrayna sorununun müzakere yoluyla çözüleceğine olan inancını dile getirmişti.
SON HABERLER
Trump: ABD, Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözümünü destekliyor
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Washington'ın Ukrayna sorununun müzakereler yoluyla çözümüne verdiği desteği hatırlattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Vladimir Zelenskiy’e gönderdiği mesajda, Washington'un Ukrayna sorununun müzakereler yoluyla çözümünü desteklediğini belirtti.
Zelenskiy’in X hesabından yayınladığı Trump’ın mesajında, “ABD, kalıcı ve uzun vadeli bir barışa yol açacak müzakereli çözümü destekliyor” ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı ayrıca çatışmayı artık sona erdirmenin zamanının geldiğini vurguladı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ABD'nin Ukrayna sorununun müzakere yoluyla çözüleceğine olan inancını dile getirmişti.