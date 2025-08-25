https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-gecen-hafta-putinle-birkac-kez-gorustum-1098826098.html

Trump: Geçen hafta Putin'le birkaç kez görüştüm

Trump: Geçen hafta Putin'le birkaç kez görüştüm

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birkaç kez görüştüğünü açıkladı. 25.08.2025

Alaska'daki buluşma sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı.ABD Başkanı Trump, geçen Pazartesi günü sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt olarak, “Evet. Onunla yaptığım her görüşme iyi bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı.Rusya lideri danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmelerin Pazartesi gecesinden Salı sabahına bağlayan gece, Amerikan tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğini açıkladı. Trump’ın bu görüşmeyi, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği belirtildi.Uşakov ayrıca, Putin ve Trump’ın Rus ve Ukrayna delegasyonları arasında doğrudan müzakerelerin sürdürülmesini desteklediklerini ve temsilci seviyelerinin yükseltilmesi olasılığının değerlendirildiğini kaydetti.

