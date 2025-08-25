Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-gecen-hafta-putinle-birkac-kez-gorustum-1098826098.html
Trump: Geçen hafta Putin'le birkaç kez görüştüm
Trump: Geçen hafta Putin'le birkaç kez görüştüm
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birkaç kez görüştüğünü açıkladı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T20:20+0300
2025-08-25T20:36+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
telefon görüşmesi
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635610_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_c5c1ddb0e5d98c3352741f87bbe88f9d.jpg
Alaska'daki buluşma sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı.ABD Başkanı Trump, geçen Pazartesi günü sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt olarak, “Evet. Onunla yaptığım her görüşme iyi bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı.Rusya lideri danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmelerin Pazartesi gecesinden Salı sabahına bağlayan gece, Amerikan tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğini açıkladı. Trump’ın bu görüşmeyi, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği belirtildi.Uşakov ayrıca, Putin ve Trump’ın Rus ve Ukrayna delegasyonları arasında doğrudan müzakerelerin sürdürülmesini desteklediklerini ve temsilci seviyelerinin yükseltilmesi olasılığının değerlendirildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-kim-jong-unla-gorusmeyi-sabirsizlikla-bekliyorum-1098825979.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635610_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_2d364e5dc8705fedec83014e919eb699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, rusya, telefon görüşmesi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, vladimir putin
donald trump, abd, rusya, telefon görüşmesi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, vladimir putin

Trump: Geçen hafta Putin'le birkaç kez görüştüm

20:20 25.08.2025 (güncellendi: 20:36 25.08.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birkaç kez görüştüğünü açıkladı.
Alaska'daki buluşma sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Trump, Rus liderle görüştüğünü doğruladı.
ABD Başkanı Trump, geçen Pazartesi günü sonrası Putin'le konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt olarak, “Evet. Onunla yaptığım her görüşme iyi bir görüşmeydi” ifadelerini kullandı.
Rusya lideri danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmelerin Pazartesi gecesinden Salı sabahına bağlayan gece, Amerikan tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğini açıkladı. Trump’ın bu görüşmeyi, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği belirtildi.
Uşakov ayrıca, Putin ve Trump’ın Rus ve Ukrayna delegasyonları arasında doğrudan müzakerelerin sürdürülmesini desteklediklerini ve temsilci seviyelerinin yükseltilmesi olasılığının değerlendirildiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
DÜNYA
Trump: Kim Jong-un'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала