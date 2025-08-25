https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trump-gazzede-catismalar-23-hafta-icinde-sona-erebilir-1098826554.html

Trump: Gazze’de çatışmalar 2–3 hafta içinde sona erebilir

Trump: Gazze'de çatışmalar 2–3 hafta içinde sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmaların yakında sona ereceğini belirterek, önümüzdeki haftalarda ikna edici bir çözüm beklediğini açıkladı. 25.08.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki çatışmaların önümüzdeki iki-üç hafta içinde ikna edici bir şekilde sona ereceğini söyledi.Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Bence önümüzdeki iki-üç hafta içinde Gazze’de oldukça iyi ve ikna edici bir sonuç olacak” ifadelerini kullandı.Hatırlanacağı üzere, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail, Gazze Şeridi’nden gerçekleştirilen eşi görülmemiş bir roket saldırısına maruz kalmıştı. Bu saldırının ardından Hamas militanları sınır bölgelerine sızarak hem askerlere hem de sivillere ateş açmış ve 200’den fazla rehineyi alıkoymuştu. İsrail yetkililerine göre saldırılarda yaklaşık 1.2 bin kişi hayatını kaybetmişti.Buna karşılık İsrail ordusu, sivil hedeflere yönelik saldırıları kapsayan 'Demir Kılıç' operasyonunu başlatmış ve Gazze Şeridi’ne tam bir abluka uygulamıştı. Su, elektrik, yakıt, gıda ve ilaç sevkiyatı durdurulmuştu. Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında 7 Ekim’den itibaren ölü sayısı 62 bini aştı, çoğunluğunu siviller oluşturuyor.Filistin Ulusal Yönetimi Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda sivil altyapının yüzde 85’inin tamamen yok olduğunu belirtti. Gazze’nin yeniden inşası için 50 milyar dolardan fazla kaynak gerektiği bildirildi. Ayrıca Filistin tarafına göre, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı işsiz durumda ve çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte yaşam koşulları daha da kötüleşiyor.Son aylarda İsrail, abluka önlemlerini artırarak gerekli gıda ve ilaç sevkiyatını engelliyor. Bu durum, yetersiz beslenme nedeniyle sivil kayıplara yol açıyor.

