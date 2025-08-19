Yargıtay'dan emsal karar: Başkasının fotoğrafını paylaşmayı suç saydı
Yargıtay emsal bir karara imza atarak, sosyal medya platformlarından rıza dışında alınan fotoğrafların paylaşılmasını suç saydı.
Sosyal medya platformlarından rıza dışında alınan fotoğrafların paylaşılması Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından 'kişisel veri ihlali' sayıldı. Yerel mahkemenin 'fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç oluşturmadığına' hükmederek verdiği beraat kararını bozan Daire, bunu yapan kişi hakkında da kişi hakkında da dört yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği vurgulandı.
Yerel mahkeme 'suç yoktur' kararı verdi
Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Yapılan şikayet üzerine sosyal medya kullanıcı hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.
Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.
Yargıtay beraat kararını bozdu
Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.
Kişisel verileri ele geçirme olarak değerlendirdi
Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK'nın 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı.
Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "kişisel veri" olarak kabul edildiği belirtilen kararda, "Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir." değerlendirmesi yapıldı.
Dava konusu olayda da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların "kişisel verileri ele geçirme" olduğu kaydedilen kararda, "Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.
TCK 136 ne diyor?
TCK'nın 136. maddesinde; Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri kullanılıyor
