Teknoloji deviyle anlaşma sağlamıştı: 'Hiçbir ödeme yapmadan 11 milyar dolarlık kazanç sağladık'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yarı iletken devinin hisselerini hiçbir ödeme yapmadan aldığını ve bu anlaşmanın ülkeye 11 milyar dolar kazandırdığını... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini almasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, hiçbir ödeme yapılmadan yaklaşık 11 milyar dolarlık kazanç sağlandığını belirterek, anlaşmanın ABD ekonomisine fayda sağladığını vurguladı.Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Intel için sıfır ödeme yaptım, değeri yaklaşık 11 milyar dolar. Hepsi ABD’ye gidiyor. Bu tür anlaşmaları ülkemiz için yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür kazançlı anlaşmalar yapan şirketlere yardım edeceğini ve hisse fiyatlarının yükselmesinin ABD’yi daha zengin hale getirdiğini belirtti.Geçen hafta duyurulan anlaşma kapsamında ABD hükümeti, Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan satın aldı ve bu da şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una denk geliyor. Hisseler, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve 3,2 milyar dolarlık başka tahsislerle finanse edildi.Intel CEO'sunun istifasını talep etmiştiIntel’den yapılan açıklamada, anlaşmanın ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini güçlendirmek için “tarihi” bir adım olduğu ifade edildi. Trump, bu anlaşmayı Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini de aktardı.Trump, 7 Ağustos'ta çıkar çatışması şüphesiyle Tan'ın istifasını talep etmişti. Bu çağrı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın Intel CEO'suna Tan'ın Çin şirketlerine yaptığı yatırımlar konusundaki endişelerini dile getiren bir mektup göndermesinden birkaç gün sonra gelmişti.Batı medyasına göre Tan, Çin savunma sektörüyle bağlantılı kuruluşlar da dahil olmak üzere yüzlerce Çin firmasında kişisel ve hisse senedi yatırımına sahip. Cotton mektubunda ayrıca, devlet sübvansiyonu alan Amerikan şirketlerinin güvenlik standartlarına sıkı sıkıya uyması ve Kongre'ye rapor vermesi gerektiğini belirtmişti.

