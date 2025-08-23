https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/trump-yari-iletken-ureticisinin-abd-hukumetine-yuzde-10-oraninda-hisse-vermeyi-kabul-ettigini-1098780380.html

Trump, yarı iletken üreticisinin ABD hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi

Trump, yarı iletken üreticisinin ABD hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Intel'in federal hükümete yüzde 10 hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi.Trump, gazetecilere verdiği demeçte, "Amerika Birleşik Devletleri'ne Intel'in yüzde10'unun verilmesi gerektiğini düşünüyorum dedim.Intel CEO'su Lip-Bu Tan'da, 'Bunu düşünebilirim' dedi. Bunu yapmayı kabul ettiler ve bunun onlar için harika bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ve bunun harika bir anlaşma olduğunu düşünüyorum Onu çok sevdim. Çok iyi olduğunu düşündüm. Biraz kurban olduğunu düşündüm ama bilirsin ki hiç kimse tam anlamıyla kurban değildir" ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Trump, 7 Ağustos'ta çıkar çatışması şüphesiyle Tan'ın istifasını talep etmişti. Bu çağrı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın Intel CEO'suna Tan'ın Çin şirketlerine yaptığı yatırımlar konusundaki endişelerini dile getiren bir mektup göndermesinden birkaç gün sonra gelmişti. Batı medyasına göre Tan, Çin savunma sektörüyle bağlantılı kuruluşlar da dahil olmak üzere yüzlerce Çin firmasında kişisel ve hisse senedi yatırımına sahip. Cotton mektubunda ayrıca, devlet sübvansiyonu alan Amerikan şirketlerinin güvenlik standartlarına sıkı sıkıya uyması ve Kongre'ye rapor vermesi gerektiğini belirtmişti.

