TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası'nda Afyonkarahisar'ı ziyaret ederek, Şuhut'taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programa katıldı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise; yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz" dedi.Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz’un Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.Tarihi olayların, millet bilinci ve ortak hedeflerle yürümeyi hatırlattığını belirten Kurtulmuş, "Sadece geçmişi anmıyor, aynı bilinçle saflarımızı sıklaştırıyor, ortak hedeflerle ilerliyoruz" ifadesini kullandı.Birlik ve beraberlik ruhunun, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’yi güçlü kılacak en önemli değer olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ayrılıkların bir kenara bırakılarak ortak hedeflerde buluşulması gerektiğini söyledi.Kurtulmuş, programın ardından Atatürk Evi’ni gezerek anı defterini imzaladı ve temsili atlı birlikleri İzmir’e uğurladı.
23:03 25.08.2025 (güncellendi: 23:04 25.08.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası'nda Afyonkarahisar'ı ziyaret ederek, Şuhut'taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programa katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise; yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz" dedi.
Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz’un Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Tarihi olayların, millet bilinci ve ortak hedeflerle yürümeyi hatırlattığını belirten Kurtulmuş, "Sadece geçmişi anmıyor, aynı bilinçle saflarımızı sıklaştırıyor, ortak hedeflerle ilerliyoruz" ifadesini kullandı.
Birlik ve beraberlik ruhunun, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’yi güçlü kılacak en önemli değer olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ayrılıkların bir kenara bırakılarak ortak hedeflerde buluşulması gerektiğini söyledi.
Kurtulmuş, programın ardından Atatürk Evi’ni gezerek anı defterini imzaladı ve temsili atlı birlikleri İzmir’e uğurladı.
