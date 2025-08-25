Türkiye
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsalında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler ve çok sayıda kara aracı katılıyor.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personelle müdahale edildiğini duyurdu.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler ve çok sayıda kara aracının katıldığını bildirdi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsalında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler ve çok sayıda kara aracı katılıyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personelle müdahale edildiğini duyurdu.
