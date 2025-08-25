https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/tarihi-suleymaniye-camiinde-hirsizlik-467-yillik--caminin-mozaiklerinin-calindigi-ortaya-cikti-1098823563.html

Tarihi Süleymaniye Camii'nde hırsızlık: 467 yıllık caminin mozaiklerinin çalındığı ortaya çıktı



Süleymaniye Camii'nin tarihi mozaik taşlarının çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, çalınan mozaikler için restorasyon...

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında yer alan 467 yıllık Süleymaniye Camii'ndeki tarihi mozaik taşların çalındığı ortaya çıktı. Dışarı bakan pencerelerin nişlerinde yer alan Çini mozaiklerle ilgili restorasyon çalışması başlatıldı. Ekol TV'nin haberine göre, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Süleymaniye Camii, hırsızların hedefi haline geldi. Dışarı bakan pencerelerin nişlerinde yer alan Çini mozaiklerin çalındığı fark edildi. Personelin durumu fark etmesiyle başlatılan incelemede, en az 8 pencerede boşluklar olduğu belirlendi. Bazı pencerelerin önündeki mozaiklerin yerinde ciddi eksiklikler olduğu gözlemlendi. Daha fazla zarar görmemesi için boş olan taşların yerleri ahşap kapılarla kapatıldı.Güvenlik kameraları an be an inceleniyorPersonelin durumu bildirmesinin ardından güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalınan taşların yerine konulacağı ve restorasyon çalışması yapılacağı bildirildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızların yakalanması için gerekli işlemlerin başlatılacağı belirti

