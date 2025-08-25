https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/tahsin-al-astal-israil-gazetecileri-susturmak-icin-hedef-aliyor-1098825017.html

Tahsin Al-Astal: İsrail, gazetecileri susturmak için hedef alıyor

Tahsin Al-Astal: İsrail, gazetecileri susturmak için hedef alıyor

Sputnik Türkiye

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin Al-Astal, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını eleştirdi. 25.08.2025

Tahsin Al-Astal, bugün Han Yunus’taki 'Naser' hastanesinde görev yapan gazetecilerin İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve beş muhabirin hayatını kaybettiğini açıklayarak, işgal rejiminin hastanelere yönelik saldırıların insanlığa karşı bir suç olduğunu çok iyi bildiğini vurguladı.Al-Astal, hastane bombalandıktan sonra olayın sonuçlarını belgelemek isteyen basın mensuplarının özellikle hedef alındığını belirterek, bu saldırının, İsrail ordusunun işlediği yeni bir vahşetin üzerini örtmeyi amaçladığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Tahsin Al-Astal, İsrail’in daha önce Han Yunus’taki 'Naser' hastanesini güvenli bölge ilan ettiğini hatırlatarak, bu nedenle saldırının 'kasten işlenmiş bir savaş suçu' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Filistinli yetkili, şu ana kadar 245 gazetecinin öldüğünü, 500’den fazlasının yaralandığını bildirdi. Ayrıca 88 medya kuruluşunun tamamen yok edildiğini, 700’den fazla gazetecinin evsiz bırakıldığını aktardı. Al-Astal, 270 gazetecinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını ancak orada da hem kendilerinin hem de kurumların tehdit altında olduğunu söyledi. Al-Astal, uluslararası kurumların Filistinli gazetecileri korumakta başarısız olduğunu ve saldırıların faillerini adalet önüne çıkaramadığını vurgulayarak, ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin gazetecilerin korunmasını öngören 2222 sayılı kararının da işlevsiz hale geldiğini dile getirdi.

i̇srail

han yunus

gazze

