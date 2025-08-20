https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/luks-tatil-vaadiyle-vurgun-300-kisiyi-15-milyon-lira-dolandirdilar-1098721033.html
Lüks tatil vaadiyle vurgun: 300 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar
Antalya'daki lüks bir otelin 200 bin lira olan tatil paketini 50 bin liraya sattıklarını söyleyen karı koca 300 kişiyi dolandırdı. Kadın tutuklandı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta yaşayan karı-koca, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya'daki lüks otellerdeki tatil paketini 50 bin liraya sattıklarını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandırdı. 15 milyonluk vurgun yaptıkları öne sürülen karı koca yakalandı. 200 bin lira yerine 50 bin lira istedilerAralarında sağlık çalışanı, belediye çalışanı ve esnafın da bulunduğu 300 kişi 'ucuz tatil paketi' kurbanı oldu. İddialara göre, Zonguldak'ta Ö.K ve kocası İ.K., 200 bin lira değerindeki paketi 50 bin liraya sattıklarını söyledi. İnanın 300 kişiden ise yaklaşık 15 milyon lira topladı. İddiaya göre çift, bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek güven kazandı ve bu şekilde çok sayıda kişiyi ikna etti. Paraları topladı telefonunu kapadıAma bir süre sonra tatil rezervasyonları gecikince mağdurlar telefonla çifti aradı ama telefonlarına ulaşamadı. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Ö.K. tutuklandı, kocası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
