Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Putin ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_0:4:724:411_1920x0_80_0_0_4206b887877b5e95b8f0b20210b4965f.png
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.Açıklamada, Putin’in Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin önemli sonuçları hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Pezeşkiyan’ın, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği ifade edildi.İki liderin, enerji ve ulaşım alanları dahil ülkeler arasındaki ilişkileri de değerlendirdiği bildirilen açıklamada, “Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programı ve Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler de ele alındı” dendi.Putin ve Pezeşkiyan, Çin'de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde bir araya gelme konusunda anlaştı.
14:17 25.08.2025 (güncellendi: 14:27 25.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
