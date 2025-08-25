Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, çalışmayan Ukraynalılara yardımları veto etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-calismayan-ukraynalilara-yardimlari-veto-etti-1098814555.html
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ülkedeki çalışmayan Ukraynalı sığınmacılara sosyal yardım ve sağlık hizmeti sağlayan yasayı veto ettiğini duyurdu.
Birkaç milyon Ukraynalı sığınmacının bulunduğu Polonya’nın parlamentosu, çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti dahil bir dizi avantajın yanı sıra, her çocuk başına 800 zloti (200 dolardan fazla) tutarında aylık ödenek gibi bir dizi sosyal yardımı öngören yasayı kabul etti. Bu yasa geçici olup her altı ayda bir uzatılıyor.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bugünkü basın toplantısında, “Ukraynalı mültecilere yardım etmeye ve onları kabul etmeye açık bir millet olmaya devam ediyoruz. Bu değişmeyecek. Aynı zamanda, durum 3.5 yılda kökten değişti. Mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Tüm siyasi gruplar, ‘800+’ rakamının yalnızca çalışan vatandaşlara ait olduğunu belirtiyor” ifadesini kullandı.
“Masama gelen yasa bu şartı karşılamıyor, ancak fikrimi değiştirmiyorum ve ‘800+’ın yalnızca çalışan Ukraynalılara ödenmesi gerektiğine inanıyorum” diyen Nawrocki, “Aynı durum sağlık hizmetleri için de geçerli. Sağlık Fonu'na katkı payı ödemeyen Ukrayna vatandaşlarının, Polonya vatandaşlarına kıyasla ayrıcalıklı bir konumda olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, bu şekliyle Ukrayna vatandaşlarına yardım yasasını imzalamadım” diye ekledi.
Veto ile aynı zamanda kendi tasarısını da önerdiğini bildiren Nawrocki, sosyal yardımlardan ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yalnızca Polonya'da yasal olarak çalışan ve vergi ödeyen vatandaşların yararlanacağını belirtti.
Nawrocki, önerdiği değişikliklerin, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sunduğu seçim programının bir parçası olduğunu hatırlattı.
Bandera ile faşist sembollerin eş tutulması önerisi
Polonya Cumhurbaşkanı, Bandera sembollerinin yasal olarak faşist sembollerle eş tutulmasını da önerdi.
Gazetecilere konuya ilişkin bir açıklama yapan Nawrocki, “Yasa tasarısına ‘Banderacılığa son verin’ şeklinde çok önemli bir sloganın eklenmesi gerektiğine, ayrıca ceza kanununda Bandera sembolünün, faşizm olarak adlandırılan Alman Nasyonal Sosyalizmi'ne, Sovyet komünizmne karşılık gelen sembollerle eşitlenmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.