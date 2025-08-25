https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/polonya-cumhurbaskani-navrotskiy-saglik-fonuna-katki-yapmayan-ukraynalilar-ayricalikli-hle-geliyor-1098826247.html

Polonya Cumhurbaşkanı Navrotskiy: Sağlık Fonu’na katkı yapmayan Ukraynalılar ayrıcalıklı hâle geliyor

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, Bandera sembolizmiyle faşist sembollerin yasal olarak eşit sayılmasını öngören bir yasa tasarısını teklif etti. Aynı... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy, sağlık fonuna katkıda bulunmayan Ukrayna vatandaşlarına sosyal yardım sağlayan yasaya veto koydu.Navrotskiy, “Sağlık Fonu’na katkıda bulunmayan Ukrayna vatandaşları, Polonya vatandaşlarına göre ayrıcalıklı duruma geliyor. Bu nedenle, bu şekilde hazırlanmış bir yardım yasasını imzalamadım” ifadelerini kullandı.Öte yandan Navrotskiy, Bandera sembolizmiyle faşist sembollerin yasal olarak eşit sayılmasını öngören bir yasa tasarısını da teklif etti.

2025

