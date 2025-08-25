https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bursada-hissedilen-bir-deprem-1098808202.html
Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti
Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti
Sputnik Türkiye
son dakika: bursa’nın mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. kandilli rasathanesi verileri ve son gelişmeler burada.
2025-08-25T11:18+0300
2025-08-25T11:18+0300
2025-08-25T11:40+0300
son depremler
bursa
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15’te merkez üssü Mudanya (Bursa) olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı.Kısa süreli panik yaşandıSarsıntı Mudanya ve çevre ilçelerde hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.949 bin kişiye hatalı bildirim gittiDeprem sonrası vatandaşların cep telefonlarına 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair acil bildirim gönderildi. 949 bin kişiye ulaşan bu yanlış bilgi, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.Medyada yanlış haberlerYanlış bildirimi baz alan bazı ajans ve internet siteleri, depremi “İstanbul’da hissedilen deprem” başlığıyla servis etti. Kısa süre içinde Kandilli’nin resmi verileri açıklamasıyla bilgi kirliliği giderildi.Bursa aktif fay hatları üzerindeUzmanlar, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatarak, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/afad-duyurdu-gune-depremle-uyandilar-kahramanmarasta-deprem-1098791638.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa deprem, mudanya deprem, son depremler, deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu, bursa son dakika deprem, kandilli rasathanesi son depremler, afad son depremler, bursa deprem son dakika, marmara deprem, 25 ağustos 2025 deprem, bursa mudanya deprem büyüklüğü
bursa deprem, mudanya deprem, son depremler, deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu, bursa son dakika deprem, kandilli rasathanesi son depremler, afad son depremler, bursa deprem son dakika, marmara deprem, 25 ağustos 2025 deprem, bursa mudanya deprem büyüklüğü
Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti
11:18 25.08.2025 (güncellendi: 11:40 25.08.2025)
Kandilli'nin açıklamasına göre deprem Bursa'nın Mudanya açıklarında 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15’te merkez üssü Mudanya (Bursa) olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı.
Kısa süreli panik yaşandı
Sarsıntı Mudanya ve çevre ilçelerde hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
949 bin kişiye hatalı bildirim gitti
Deprem sonrası vatandaşların cep telefonlarına 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair acil bildirim gönderildi. 949 bin kişiye ulaşan bu yanlış bilgi, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
Yanlış bildirimi baz alan bazı ajans ve internet siteleri, depremi “İstanbul’da hissedilen deprem” başlığıyla servis etti. Kısa süre içinde Kandilli’nin resmi verileri açıklamasıyla bilgi kirliliği giderildi.
Bursa aktif fay hatları üzerinde
Uzmanlar, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatarak, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.