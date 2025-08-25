Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti
Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti
son dakika: bursa'nın mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. kandilli rasathanesi verileri ve son gelişmeler burada.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15'te merkez üssü Mudanya (Bursa) olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı.Kısa süreli panik yaşandıSarsıntı Mudanya ve çevre ilçelerde hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.949 bin kişiye hatalı bildirim gittiDeprem sonrası vatandaşların cep telefonlarına 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair acil bildirim gönderildi. 949 bin kişiye ulaşan bu yanlış bilgi, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.Medyada yanlış haberlerYanlış bildirimi baz alan bazı ajans ve internet siteleri, depremi "İstanbul'da hissedilen deprem" başlığıyla servis etti. Kısa süre içinde Kandilli'nin resmi verileri açıklamasıyla bilgi kirliliği giderildi.Bursa aktif fay hatları üzerindeUzmanlar, Bursa'nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatarak, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.
Kandilli'nin açıklamasına göre deprem Bursa'nın Mudanya açıklarında 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15’te merkez üssü Mudanya (Bursa) olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı.

Kısa süreli panik yaşandı

Sarsıntı Mudanya ve çevre ilçelerde hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

949 bin kişiye hatalı bildirim gitti

Deprem sonrası vatandaşların cep telefonlarına 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair acil bildirim gönderildi. 949 bin kişiye ulaşan bu yanlış bilgi, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Medyada yanlış haberler

Yanlış bildirimi baz alan bazı ajans ve internet siteleri, depremi “İstanbul’da hissedilen deprem” başlığıyla servis etti. Kısa süre içinde Kandilli’nin resmi verileri açıklamasıyla bilgi kirliliği giderildi.

Bursa aktif fay hatları üzerinde

Uzmanlar, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatarak, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.
