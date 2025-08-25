https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bursada-hissedilen-bir-deprem-1098808202.html

Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti

Bursa'da deprem: Kandilli büyüklüğü açıkladı, 1 milyon kişinin telefonuna yanlış bildirim gitti

Sputnik Türkiye

son dakika: bursa’nın mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. kandilli rasathanesi verileri ve son gelişmeler burada.

2025-08-25T11:18+0300

2025-08-25T11:18+0300

2025-08-25T11:40+0300

son depremler

bursa

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.15’te merkez üssü Mudanya (Bursa) olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 (ML) olarak açıklandı.Kısa süreli panik yaşandıSarsıntı Mudanya ve çevre ilçelerde hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.949 bin kişiye hatalı bildirim gittiDeprem sonrası vatandaşların cep telefonlarına 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair acil bildirim gönderildi. 949 bin kişiye ulaşan bu yanlış bilgi, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.Medyada yanlış haberlerYanlış bildirimi baz alan bazı ajans ve internet siteleri, depremi “İstanbul’da hissedilen deprem” başlığıyla servis etti. Kısa süre içinde Kandilli’nin resmi verileri açıklamasıyla bilgi kirliliği giderildi.Bursa aktif fay hatları üzerindeUzmanlar, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık küçük ve orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatarak, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/afad-duyurdu-gune-depremle-uyandilar-kahramanmarasta-deprem-1098791638.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa deprem, mudanya deprem, son depremler, deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu, bursa son dakika deprem, kandilli rasathanesi son depremler, afad son depremler, bursa deprem son dakika, marmara deprem, 25 ağustos 2025 deprem, bursa mudanya deprem büyüklüğü