Üçte üç yapan Galatasaray’da Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı değerlendirdi

"Barış genç bir oyuncu. Hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir ama Barış'a burada bizim destek olmamız lazım. Bu teklif Barış'a yeni gelmedi, daha önceden gelen bir teklif. Bir kafa karışıklığı vardı ama bizim ilk iki haftada, santraforumuzun olmadığı, Osimhen'in birinci hafta olmadığı, ikinci hafta kulübeden Osimhen ve Icardi geldi, bu bölümlerde Barış oynayarak ve attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Takıma bu anlamda hep destek verdi.

Eğer Barış gerçekten kötü niyetli olsaydı, farklı bir şey düşünseydi bu maçlarda da oynamazdı. Özellikle son hafta hem kafa karışıklığı, bunu da diğer oyunculara belirtmemesi, yansıtmaması da gerekiyor. O yüzden zaman zaman burada takımdan ayrı tuttuk, buraya getirmedik. Oyuncumuzun o kafa karışıklığını takıma yansıtmaması çok önemliydi. Burada da oyuncuyu dışarıda tutmak istedik."