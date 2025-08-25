https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/meteoroloji-saganak-yagmur-icin-saat-verdi-ani-su-baskinlarina-dikkat-1098801708.html

Meteoroloji sağanak yağmur için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji sağanak yağmur için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji, Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgârın, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

