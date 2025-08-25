Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/meteoroloji-saganak-yagmur-icin-saat-verdi-ani-su-baskinlarina-dikkat-1098801708.html
Meteoroloji sağanak yağmur için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji sağanak yağmur için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji, Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına ve gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çeken yetkililer, Marmara ve Ege'de rüzgarın hızının saatte 60 km'ye ulaşacağını duyurdu. Hava sıcaklığı güney bölgelerde yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgârın, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – Parçalı bulutlu
İstanbul 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 34°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 33°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 31°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 32°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara 28°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 28°C – Az bulutlu ve açık
Konya 29°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 23°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu 27°C – Parçalı bulutlu
Düzce 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Rize 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların kuvvetli olması bekleniyor
Samsun 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tokat 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Erzurum 30°C – Az bulutlu ve açık
Kars 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 35°C – Az bulutlu ve açık
Van 30°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık
