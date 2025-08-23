https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/turkiyede-sicakliklar-dusuyor-mevsim-normallerine-donus-basliyor-1098781728.html
Türkiye’de sıcaklıklar düşüyor: Mevsim normallerine dönüş başlıyor
Meteoroloji’ye göre, Türkiye’de hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine inecek. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İstanbul’da 30, Ankara’da 34, İzmir’de ise 37 derece sıcaklık öngörülüyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098168938_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_c88a15c1f6d72476536a1dc1de791415.png
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.Yağış beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde yağışsız hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Rüzgar kuzey ve batıdan esecekTahminlere göre, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle kıyı bölgelerinde serinlik sağlayacak.Büyükşehirlerde hava durumuHafta sonunda üç büyükşehirde de yağış beklenmiyor. Tahmini sıcaklıklar şu şekilde olacak:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hafta sonunda İstanbul’da 30, Ankara’da 34, İzmir’de ise 37 derece civarında sıcaklık öngörülüyor.
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji
Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde yağışsız hava
etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu
, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava
hakim olacak.
Rüzgar kuzey ve batıdan esecek
Tahminlere göre, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle kıyı bölgelerinde serinlik sağlayacak.
Büyükşehirlerde hava durumu
Hafta sonunda üç büyükşehirde de yağış beklenmiyor. Tahmini sıcaklıklar şu şekilde olacak: