Türkiye'de sıcaklıklar düşüyor: Mevsim normallerine dönüş başlıyor
Türkiye’de sıcaklıklar düşüyor: Mevsim normallerine dönüş başlıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'ye göre, Türkiye'de hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine inecek. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İstanbul'da 30, Ankara'da 34, İzmir'de ise 37 derece sıcaklık öngörülüyor.
yaşam
meteoroloji
i̇zmir
ankara
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.Yağış beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde yağışsız hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Rüzgar kuzey ve batıdan esecekTahminlere göre, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle kıyı bölgelerinde serinlik sağlayacak.Büyükşehirlerde hava durumuHafta sonunda üç büyükşehirde de yağış beklenmiyor. Tahmini sıcaklıklar şu şekilde olacak:
i̇zmir
ankara
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye sıcaklıklar, mevsim normalleri, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, rüzgar tahmini, yağış bekleniyor mu
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye sıcaklıklar, mevsim normalleri, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, rüzgar tahmini, yağış bekleniyor mu

Türkiye’de sıcaklıklar düşüyor: Mevsim normallerine dönüş başlıyor

10:37 23.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Türkiye aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Ülke genelinde yağış beklenmezken, hafta sonunda İstanbul’da 30, Ankara’da 34, İzmir’de ise 37 derece civarında sıcaklık öngörülüyor.
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.

Yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde yağışsız hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Rüzgar kuzey ve batıdan esecek

Tahminlere göre, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle kıyı bölgelerinde serinlik sağlayacak.

Büyükşehirlerde hava durumu

Hafta sonunda üç büyükşehirde de yağış beklenmiyor. Tahmini sıcaklıklar şu şekilde olacak:
İstanbul: 30 derece
Ankara: 33-34 derece
İzmir: 34-37 derece
