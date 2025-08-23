https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/turkiyede-sicakliklar-dusuyor-mevsim-normallerine-donus-basliyor-1098781728.html

Türkiye’de sıcaklıklar düşüyor: Mevsim normallerine dönüş başlıyor

Meteoroloji’ye göre, Türkiye’de hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine inecek. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İstanbul’da 30, Ankara’da 34, İzmir’de ise 37 derece sıcaklık öngörülüyor.

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine ineceği tahmin ediliyor.Yağış beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde yağışsız hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Rüzgar kuzey ve batıdan esecekTahminlere göre, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle kıyı bölgelerinde serinlik sağlayacak.Büyükşehirlerde hava durumuHafta sonunda üç büyükşehirde de yağış beklenmiyor. Tahmini sıcaklıklar şu şekilde olacak:

